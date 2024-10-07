Міжвіконня

Андрій Содомора

«УТОЧНЮЙТЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ...» (13)

 

«У дно, у суть, у корінь речі, в лоно, надро слова...»

(Богдан Ігор Антонич)

 

«Уточнюйте значення слів – і ви позбавите світ половини його помилок» (Декарт, вслід за стоїками)... Номінал монети, її вартість, з обігом затирається, а значення слова, його «внутрішня форма», образ, із часом не прочитується, та не тому, що затирається (слово ж не матеріальне), а наче на дно западає.

Тож не лише у книгу, а й у слово можна «пірнати» й «виносити» його форму (лат. «forma»краса) або те, що навіює ця форма. Вона й веде нас цікавими стежками – до глибшого розуміння і відчування слова... Тож не лише чути, а й бачити слово – важливо...

 

 

М І Ж В І К О Н Н Я

 

Відходять великі світи, як це на полотнах Каспара Давіда Фрідріха (наче ілюстрував Сенеку: «Все розруйновує час, на все він нагострює зуба, / Зрушує все із основ, віку вкорочує їм: / Ріки міліють; де грали моря – лежать суходоли, / Нижчають постаті гір, падають горді верхи»). Відходять – і малі. Найменший серед тих світів – світ міжвіконня. Світ, який існував у своїх межах, тому й був світом між-віконня. Та прийшли пластикові євровікна, відходить, чи вже й відійшов, – світ між-віконня, що між шибками, поміж дерев’яних рам...

 

Світ, який ні кімнаті не належить, ані вулиці. Малий світ, малий простір (spatium breve). Та хоч який він малий, а час – чи то влади над ним не має, чи просто його не зауважує, забуває про нього: зимова, в ялинкових прикрасах, Різдвяна казка затримується тут, бува, до Великодня («вата і калина поміж рам»).

 

І не тільки час, пожирач речей, – мало хто з перехожих звертає увагу на той дивний світ. А втім, мало хто й завертає на тісні вулички львівського передмістя. Не зупиняється поглядом на світові міжвіконня й той, для кого ця вуличка рідна. Проходить повз нього, сам у собі, як сам у собі й той чудний, собі лиш належний, світ, що між шибками вікон.

 

Усе тут: і низенькі, мов у землю врослі, кам’яниці з клаптиками городців, і скромні (лавчина, гойдалка, пісочниця) дитячі майданчики, й одинокі, похилого віку, мешканці, що повертаються  з сусідньої, «на розі», крамниці, – все тут навіює мелодію давньої, забутої пісеньки, в якій – про закінчення казки: «Вже не очікую нікого, / Ніхто не скаже: «Добрий день!»...

 

Теперішній час для світу міжвіконня (де ще він, дивом, уцілів) – то минулий, навіть давноминулий,  який ще триває у неспокійному теперішньому, що за якихось п’ять-десять хвилин ходи:  тут і під стопою,  на «зебрах», чути, як гарячково пульсує нове, дедалі стрімкіше, життя...

 

Та навіть тут, так несподівано, озвалася данина: так вона зворушливо вписалася своїми оновленими казковими контурами (колишня фабрика повидла) в шерег інших будівель на колишньому Волинському шляху...

 

Насолодившись екстер’єром наче забавкового, з вежами й в іконечками, будинку, перехожий пуститься плетивом сусідніх, такої ж чи й дальшої давнини, вуличками, завулками, провулками. Тут він і згадає собі казковий світ міжвіконня. Надто ранкової години неробочого дня, коли нікого і ніде, коли на місто тихий сіє дощ. Навіть не сіє, а мрячи́ть. Та й не дощ, а ледь відчутна на дотик сірість, в якій все довкіл мовби зависає, нереальне, зневагомлене.

 

Саме вона, та сірість, співзвучна часові, який був; часові, в якому – вже й не речі, а їхні подоби,
 спогади про них. Сірість, що невидимими, але відчутними на лиці крапелинками припорошує скельця окулярів, а загострює – зір душі... 

 

Згадавши, зупиниться... Гляне в низеньке, у зріст дитини, віконце – порожньо... І вже не фізичним зором – в уяві – побачить усміхнену лялечку, хитруватого в гостроверхому ковпаку паяца, які вітають одинокого перехожого, а почує – ту сумну, але таку солодку у своєму смутку мелодію, без якої й не ступити в той світ, що відійшов, – світ міжвіконня... 

 

07.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Прем'єр Словаччини Фіцо пообіцяв не допустити членства України в НАТО.
Він опосередковано висловився проти військової допомоги Україні.
07.10.24 | | У світі
«Пам’ять театру» на Тижні скульптури
Розкішний театральний простір перетворено на місце інсталяції предметів, що повʼязані з театром, його історією та доповнено скульптурою сучасних авторів. Виставку зроблено у вигляді лабіринту із близько сотні експонатів.
04.10.24 | | Штука
Доробок поетичного схимника
Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.
03.10.24 | | Штука
«Стан невагомості» Кшиштофа Томальського
Його мистецтвотворчість – це інтелектуальний імператив до розгляду незрозумілих явищ світоустрою, таємниць космогонії, спадщини міфотворення. Роздуми митця торкаються царин сенсу, порядку та початку речей, таємниць світотворення та світобуття.
03.10.24 | | Штука
…Взяли книги золотії…
Тарас Прохасько
У кожної дитини надходить такий тяжкий період, коли вона починає мучитися всілякими думками про то, чого хоче від життя, якою вона буде дорослою...
03.10.24 | | Дискурси
Література нашого самоствердження
Lviv BookForum — це не просто літературний фестиваль, який перетворює Львів на справжнє місто книги, а це місце, де серед нових книг і цікавих людей зустрічаються несамовиті думки, ідеї та сили для спільної дії у багатьох царинах суспільного життя.
02.10.24 | | Штука
Українство на вкрадених землях. Вороніжчина
Юрій Винничук
Вороніжчина в значній частині була колонізована українцями. Московити, що заселяли ці землі, до сталінських часів ніколи з ними не змішувалися
02.10.24 | | Дискурси
Поночі. Змита кров на вулиці Коперника
Олександра НЕСП’ЯК
День міста 1 жовтня 1989 року у Львові перетворився на криваве місиво. Міліція нещадно побила містян, які наважилися втрутилася у запланований радянський тип святкування
01.10.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.