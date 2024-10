Дослідженням зафіксовано, що люди двічі різко старіють: у віці 44 і 60 років.

Американські науковці виявили, що старіння не є повільним і рівномірним процесом, що може пояснити сплески проблем зі здоров'ям у певному віці

Якщо ви помітили раптове накопичення зморшок, болі в тілі або ж загальне відчуття, що постаріли майже за одну ніч, цьому може бути наукове пояснення. Дослідження показують, що процес старіння відбувається не лінійно, поступово, а щонайменше двома різкими сплесками.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Aging, вчені зі Стенфордського університету та Наньянського технологічного університету в Сінгапурі протягом декількох років спостерігали за учасниками віком від 25 до 75 років, щоб простежити за змінами молекул – РНК, білків та мікробіому учасників. Дослідження виявило дві основні хвилі вікових змін приблизно у віці 44 років і потім у 60 років. Отримані дані можуть пояснити, чому в певному віці відбуваються сплески певних проблем зі здоров'ям, включаючи проблеми з опорно-руховим апаратом і серцево-судинні захворювання.

«Ми не просто поступово змінюємося з часом. Є деякі направду різкі зміни, – каже професор Майкл Снайдер, генетик і директор Центру геноміки та персоналізованої медицини Стенфордського університету та старший автор дослідження. – Виявилося, що середина сороківки – це час драматичних змін, як і початок шостого десятка – і це стосується будь-якого класу молекул, на який би ви не подивилися».

У дослідженні взяли участь 108 добровольців, які кожні кілька місяців впродовж одного – семи років здавали зразки крові та калу, а також мазки зі шкіри, ротової порожнини та носа. Всі учасники жили в Каліфорнії, були здорові і походили з різних етнічних груп. Дослідники оцінювали 135 тисяч різних молекул (РНК, білків і метаболітів) і мікробів (бактерій, вірусів і грибків, що живуть в кишечнику і на шкірі учасників).

Кількісна зміна більшості молекул і мікробів не була поступовою, хронологічною. Коли вчені шукали кластери молекул з найбільшими змінами, вони виявили, що ці трансформації, як правило, відбувалися, коли люди були в віці близько сорока і при досягненні шістдесяти років.

Сплеск старіння в середині сорока років був несподіваним, і спочатку вважалося, що це результат перименопаузальних змін у жінок, які спотворюють результати для усієї вибірки. Однак, дані показали, що подібні зрушення відбуваються і у чоловіків у віці близько 40 років.

«Це свідчить про те, що, хоча менопауза або перименопауза можуть впливати на зміни, які спостерігаються у жінок у віці близько 40 років, ймовірно, є й інші, більш значущі фактори, що впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок», – каже доктор Сяотао Шен, колишній постдокторант Стенфордської медичної школи і перший автор дослідження, який зараз працює в Наньянському технологічному університеті в Сінгапурі.

Перша хвиля змін стосувалася молекул, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями та здатністю метаболізувати кофеїн, алкоголь і ліпіди. Друга хвиля змін торкнулася молекул, що беруть участь в імунній регуляції, вуглеводному метаболізмі та функціонуванні нирок. Молекули, пов'язані зі старінням шкіри та м'язів, змінювалися в обох вікових точках. Попередні дослідження припускали, що є ще пізніший сплеск старіння у віці близько 78 років, але останнє дослідження не змогло це підтвердити, оскільки найстаршим учасникам було 75 років.

Ця тенденція узгоджується з попередніми даними про те, що зростання ризику багатьох вікових захворювань не є поступовим, а ризик хвороби Альцгеймера і серцево-судинних захворювань характеризується різким зростанням після 60 років. Хоча можливо, що деякі зміни можуть бути пов'язані зі змінами в способі життя або поведінковими факторами. Наприклад, зміни в метаболізмі алкоголю можуть бути наслідком різкого зростання споживання алкоголю в середині сороківки, що може бути стресовим періодом життя.

Отримані дані можуть допомогти у визначенні цільових заходів, таких як збільшення фізичних навантажень у періоди стрімкішої втрати м'язової маси, кажуть автори дослідження.

