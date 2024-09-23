Соціал-демократи здобули важливу перемогу на виборах у Бранденбурзі.

На другому місці – «Альтернатвина для Німеччини».

 

 

Правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца перемагає на земельних виборах до парламенту Бранденбурґа. Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на результати екзитполів та попередніх підрахунків голосів на виборчих дільницях.

 

За даними екзит-полів, проведених на замовлення громадсько-правової телекомпанії ZDF, СДПН набирає 31-32% голосів. Ксенофобська і прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) здобула друге місце з результатом – 29-30%.

 

Згідно з неофіційними попередніми результатами голосування, СДПН на земельних виборах у Бранденбурзі набирає 30,7% голосів. За АдН проголоусвувало 29,6% бранденбуржців.

 

На третьому місці опинився лівопопулістський, прокремлівський «Союз Сари Ваґенкнехт», який набирає 13,1% голосів. Далі йде Християнсько-демократичний союз з результатом 12,1%.

 

 

«Союз-90/зелені», який набирає 4,6% голосів, не здолав п'ятивідсоткового бар'єру. Не увійдуть до складу ляндтагу також Ліва партія (2,9%) та «Вільні виборці» (2,5%). Ліберальна Вільна демократична партія, яка на федеральному рівні входить до правлячої коаліції, вже давно не відіграє жодної ролі в Бранденбурзі і не представлена ​​у місцевому ландтазі з 2014 року.

 

Варто зазначити, що соціал-демократи перебувають при владі в землі Бранденбурґ з моменту возз'єднання Німеччини 1990 року. З 2019 року в Бранденбурзі править коаліція у складі соціал-демократів, християнських демократів і «зелених». У ході минулих виборів до ляндтґу в Потсдамі СДПН набрала 26,2% голосів, ХДС – 15,6%, Ліва партія – 10,7%. «Зелені» здобули тоді рекордний результат 10,8%.

 

Нагадаємо, що на початку вересня праві популісти отримали високі результати на виборах до ляндтагів двох східних земель ФРН – Саксонії та Тюрінгії. У Саксонії АдН набрала 30,6% голосів, опинившись на другому місці відразу за ХДС із 31,9%. У Тюрингії партія АдН отримала найбільшу кількість голосів виборців: 32,8%. На другому місці в цій федеральній землі – Християнсько-демократичний союз із 23,6%.

 

23.09.2024

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