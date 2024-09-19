Україна понад рік отримує артилерійські набої з Індії.

Посередником у закупах виступають країни Євроунії.

Артилерійські снаряди індійського виробництва потрапляють до України з Європейської Унії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на свої джерела. Стверджується, що такі постачання ведуться вже понад рік. За даними аґенції, Росія протестувала проти поставок і намагалася їм перешкодити. Проте Індія не реагувала на російські протести.

Йдеться про відносно невелику кількість боєприпасів. Джерело Reuters оцінило його у менш ніж 1% від загального імпорту артилерійських набоїв до України. Індійські снаряди, як йдеться в повідомленні аґенції, надходили до України, зокрема, з Італії та Чехії.

За даними статистики, за два роки до початку конфлікту три великі індійські виробники боєприпасів Yantra, Munitions India та Kalyani Strategic Systems експортували компоненти боєприпасів до Італії, Чехії, Словенії та Іспанії на суму 2,8 млн доларів. З лютого 2022 до липня 2024 року експорт боєприпасів та їхніх компонентів зріс до суми 135,3 млн доларів.

Росія, як стверджує аґенція, порушувала питання постачання індійських снарядів до України як мінімум двічі, у тому числі на зустрічі міністрів закордонних справ Сєргєя Лаврова та Субраманіяма Джайшанкара в Казахстані в липні. Джерело Reuters в Індії стверджує, що Нью-Делі стежить за ситуацією, однак, за інформацією аґенції, Індія не зробила жодних кроків щодо обмеження постачання.