НАТО визнало воєнну значущість ударів углиб Росії для ЗСУ.

На переконання голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, це послабить позиції РФ.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Rob Bauer) назвав удари західною далекобійною зброєю вглиб території Росії «виправданими з військової точки зору». Про це повідомляє радіо Voice of America. На зустрічі Військового комітету Північноатлантичного альянсу – найвищого військового органу НАТО – Бауер зазначив, що «закон про збройний конфлікт дає країні право на самооборону, і його дія не закінчується на кордоні країни».

«Україна може мати досить вагомі причини військового характеру для ударів углиб Росії з використанням західної зброї. З військової точки зору, ви робите (ці атаки), тому що хочете послабити супротивника, який нападає на вас, щоб не тільки відбивати стріли, що летять у ваш бік, а й атакувати лучника. Отже, з військової точки зору є вагома причина зробити наступні кроки у відповідь: послабити противника, послабити його логістичні лінії, знищувати його паливо і боєприпаси, які надходять на фронт», – пояснив адмірал.

При цьому голова найвищого військового органу Північноатлантичного альянсу зазначив, що інший бік цього питання – політичний, оскільки країни, які надали зброю Києву, можуть відчувати відповідальність за її використання. У зв'язку з чим, за словами Бауера, партнери України мають повне право встановлювати обмеження щодо її застосування.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників дозволити Україні використовувати західні ракети, включно з далекобійними американськими ATACMS та британськими Storm Shadow, для атак на російській території. Однак президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі у Вашінґтоні 13 вересня, попри сподівання, не оголосили свого дозволу на удари вглиб Росії. Принаймні це не пролунало публічно. Після зустрічі Стармер зазначив, що він та Байден обговорять це питання з ширшою групою осіб на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку за два тижні.