У Львові відкрили Будинок вільної Білорусі.

 

У Львові відкрили Будинок вільної Білорусі. Він стане платформою для об’єднання білорусів в Україні, що зазнали утисків з боку режиму Лукашенка. У новому просторі проводитимуть спільні зустрічі, конференції за участю громадян Білорусі та опозиції, обговорюватимуть проблемні питання та шляхи досягнення перемоги над спільним ворогом. Про це повідомив керівник БФ «Вільна Білорусь» Олексій Францкевич.

 

 

Відкриття Будинку вільної Білорусі на вул. Клепарівській, 21 присвятили Дню білоруської військової слави.

 

«510 років тому, 8 вересня 1514 року, під Оршею війська Великого князівства Литовського на чолі з гетьманом Костянтином Острозьким розгромили війська Московського князівства, що перевершували його майже втричі. І сьогодні білоруси продовжують славні традиції гетьмана Острозького та своїх предків, борючись у складі Збройних Сил проти російських окупантів в Україні. З початку російсько-української війни 2014 року в Україні віддали свої життя понад 70 білоруських героїв», – зазначають організатори.

 

Також у Будинку вільної Білорусі представили експозицію, присвячену білоруським героям, які віддали свої життя у боротьбі проти Росії. Експозиція формує музей «Вільна Білорусь з Україною в серці», який має розповісти всьому світу, що білоруська нація пліч-о-пліч з українцями в Україні стоїть на захисті всього цивілізованого світу від російських агресорів.

 

 

 

БФ «Вільна Білорусь» має за мету захист прав білорусів в Україні, створити умови для деокупації Білорусі і відновлення суверенітету народу Білорусі над Республікою Білорусь. Його представники солідарні з Україною в досягненні перемоги над Росією і називають себе нацією, яка братиме участь у звільненні та побудові вільної та незалежної Білорусі.

 

10.09.2024

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