Помер художник Василь Флуд.

 

Сьогодні, 6 вересня, у Львові прощаються з художником Василем Флудом (18:00, каплиця Різдва Івана Хрестителя, вул. Пекарська, 52), який напередодні відійшов у вічність на 65 році життя. 

 

 

Василь Флуд народився 1 січня 1960 року, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва (тепер – Коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша) та у 1987 році Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (тепер – Львівська академія мистецтв). Займався дизайном інтер’єру та меблів.

 

Василь Флуд викладав у Коледжі імені Івана Труша на кафедрі обробці дерева. Він є учасником багатьох персональних та групових виставок.

 

Митець народився у селі Лавочне Стрийського району Львівської області.

 

добре коли своє рідне тебе тримає не відпускає

заставляє колоти ґонт і крити ним свою церкву

що на бескиді має бути впізнаваною своїми силуетами ритмами

звуком дзвонів що прорізають небо і голосять про те що ми є

власне бойківські бескиди тримають Василя і його світ на його вершині

в супокої своєї вічності та моветону

бойки не говіркі вони мовчазні

Василь Іванович гіпербойко

його мовчазність творить його життєву харизму

вона рятівна і життєствердна у всьому що екзистує навколо нього

бо що то воно триндіти коли чоловік має щось зробити

вибудувати змайструвати всістися на своєму троні і закурити файку, -

 

написав Петро Старух в огляді останньої виставки меблів Василя Флуда, опублікованому на Zbruc, 

 

 

Ідеал естетики для Василя Флуда – стилі функціоналізм та мінімалізм, йому імпонувала їхня логічна доцільність.

 

 

Найбільше любив проєктувати стільці – за його ж словами, конструктивно дуже «вдячну» річ, де є простір для фантазій. Кожен предмет інтер’єру – байдуже, шафа чи стіл – його авторства у комплекті з функціональністю та якістю виконання отримує «власне обличчя і характер».

 

 

Саме вчора, 5 вересня, завершилась його персональна виставка у Музеї ідей, де саме були представлені крісла, що поєднують функціональність меблів та виразність модерної скульптури.

 

 

"І крісло залишилося порожнім. Світла памʼять Василеві, виставку його чудових крісел тільки вчора закрили в Музеї ідей", – написали на сторінці музею.

06.09.2024

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