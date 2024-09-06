Помер художник Василь Флуд.

Сьогодні, 6 вересня, у Львові прощаються з художником Василем Флудом (18:00, каплиця Різдва Івана Хрестителя, вул. Пекарська, 52), який напередодні відійшов у вічність на 65 році життя.

Василь Флуд народився 1 січня 1960 року, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва (тепер – Коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша) та у 1987 році Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (тепер – Львівська академія мистецтв). Займався дизайном інтер’єру та меблів.

Василь Флуд викладав у Коледжі імені Івана Труша на кафедрі обробці дерева. Він є учасником багатьох персональних та групових виставок.

Митець народився у селі Лавочне Стрийського району Львівської області.

добре коли своє рідне тебе тримає не відпускає заставляє колоти ґонт і крити ним свою церкву що на бескиді має бути впізнаваною своїми силуетами ритмами звуком дзвонів що прорізають небо і голосять про те що ми є власне бойківські бескиди тримають Василя і його світ на його вершині в супокої своєї вічності та моветону бойки не говіркі вони мовчазні Василь Іванович гіпербойко його мовчазність творить його життєву харизму вона рятівна і життєствердна у всьому що екзистує навколо нього бо що то воно триндіти коли чоловік має щось зробити вибудувати змайструвати всістися на своєму троні і закурити файку, - написав Петро Старух в огляді останньої виставки меблів Василя Флуда, опублікованому на Zbruc,

Ідеал естетики для Василя Флуда – стилі функціоналізм та мінімалізм, йому імпонувала їхня логічна доцільність.

Найбільше любив проєктувати стільці – за його ж словами, конструктивно дуже «вдячну» річ, де є простір для фантазій. Кожен предмет інтер’єру – байдуже, шафа чи стіл – його авторства у комплекті з функціональністю та якістю виконання отримує «власне обличчя і характер».

Саме вчора, 5 вересня, завершилась його персональна виставка у Музеї ідей, де саме були представлені крісла, що поєднують функціональність меблів та виразність модерної скульптури.