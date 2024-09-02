Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС.

Питання про приєднання країни до об'єднання може бути розглянуте на саміті БРІКС наприкінці жовтня.

 

 

Туреччина офіційно надіслала заявку на вступ до організації БРІКС. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на обізнані джерела. Співрозмовники аґенції стверджують, що таке рішення країна ухвалила кілька місяців тому на тлі низки невдач у перемовинах щодо вступу до Європейської Унії. Туреччина має статус кандидата на вступ до ЄУ із 1999 року.

 

Як розповіли аґенції її джерела, близькі до адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердоґана, турецька влада вважає, що геополітичний центр тяжіння «зміщується від розвинених економік у бік розвиткових країн». За їхніми словами, Туреччина розглядає членство у БРІКС як можливість посилити економічну співпрацю з Росією та Китаєм, а також реалізувати свій потенціал у галузі енергетичної взаємодії між Азією та Європою.

 

Окрім того, як стверджують співрозмовники аґенції, частково заявка на вступ до БРІКС пов'язана з розбіжностями, які виникли в Туреччини з її колегами по НАТО після підтримки російської сторони з початку війни в Україні.

 

Ще на початку липня Ердоґан заявляв, що членство Туреччини в НАТО не суперечить «її здатності співпрацювати з БРІКС та ШОС».

 

Питання про приєднання країни до об'єднання може бути розглянуте на саміті БРІКС, який відбудеться 22–24 жовтня в Казані.

 

Об'єднання БРІКС було утворено 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою. У 2024 році до групи ввійшли Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Офіційно заявки на вступ надіслали Малайзія та Азербайджан. Водночас Аргентина відмовилася від планів вступити до БРІКС.

02.09.2024

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