У США заарештували угорця, який закуповував спорядження для армії РФ.

Він, зокрема, намагався придбати армійські радіостанції для російських військовиків на Курщині.

Американська поліція заарештувала громадянина Угорщини Бенса Горвата (Bence Horvath) за спробу порушити санкційний режими щодо Росії. Його затримали після прибуття до аеропорту Сан-Франциско. Про це йдеться в повідомленні міністерства юстиції Сполучених Штатів.

Бенс Горват придбав 200 радіостанцій військового призначення та намагався експортувати їх до Росії в обхід санкцій, повідомив мін'юст США. За твердженням американських слідчих органів, затриманий керував «багатонаціональною мережею закупівель», яка, зокрема, займалася оснащенням систем радіозв'язку для російських військовиків, які дислоковані в Курській області.

«Відповідач намагався придбати радіоприймачі військового класу для російських організацій, використовуючи багатонаціональний ланцюжок закупівель, щоб уникнути правоохоронних органів. Міністерство юстиції залишається відданим знищенню та притягненню до відповідальності злочинних мереж, які продовжують розпалювати російську аґресію за кордоном і загрожують нашій колективній безпеці», – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен (Matthew G. Olsen).

Бенса Горвата заарештували за звинуваченням у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю. У повідомленні мін'юсту США йдеться, що мережа закупівель техніки в обхід санкцій діє як мінімум зі січня 2023 року. Відтоді мережа, яка працювала під керівництвом Горвата, розпочала перемовини з «невеликою американською компанією щодо придбання радіообладнання». Подробиць про цю компанію не розкривають. Стверджується, що Горват організував постачання обладнання до Росії через посередників в Іспанії, Сербії, Угорщині та Латвії.

«Цей відповідач намагався обійти експортний контроль США, запроваджений для захисту нашої національної безпеки та протидії неспровокованому повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами, щоб притягнути до відповідальності людей, які намагаються отримати американські технології в порушення законів США», – заявив прокурор округу Колумбія Метью Ґрейвс (Matthew Graves).