916-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

- 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. РФ);

- балістичною ракетою «Іскандер-М» (із Криму);

- крилатою ракетою «Іскандер-К» (із Воронезької обл. РФ);

- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл. РФ);

- 81 ударним БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл. РФ).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

- 5 крилатих ракет Х-101 (100%);

- 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (74%)

Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

За минулі сім днів було збито 233 із 294 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

393,6% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

567,8% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

105,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

66,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 — із використанням реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Колісниківка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Петрівка, Олександропіль, Селідове, Єгорівка, Вугледар, Тягинка, Токарівка, Садове, Одрадокам’янка. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС «Зоопарк», два склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога. На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойові зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу становила 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 ракети, 58 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія провела одну з найбільших на сьогоднішній день комбінованих ракетно-безпілотних атак по об'єктах критичної інфраструктури України.

• Україна зробила попередження Білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських військ на українському кордоні в Гомельській області.

• Нинішнє нарощування білоруських сил вздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські сили, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну через обмеження, що стоять перед Лукашенком.

• За повідомленнями, вранці 26 серпня українські війська намагалися завдати удару безпілотниками по авіабазі Енгельс у Саратовській області та нафтопереробному заводу в Ярославській області.

• Українські війська продовжують наступальні операції на своїй ділянці фронту в Курській області, але ні російські, ні українські війська не досягли жодних значних підтверджених або заявлених успіхів.

• Кремль, можливо, використовує відомий близький до Кремля телеграм-канал «Рибар» для посилення російського впливу в Іраку.

• Заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко, як повідомляється, очолював кремлівський аналітичний центр, який намагався знайти риторичне виправдання повномасштабному вторгненню Росії в Україну постфактум, що підкреслює риторичні невдачі Кремля в перші місяці війни, а також те, що Путін продовжує надавати перевагу лояльності перед компетентністю чиновників.

• Міністерство оборони Росії продовжує вербувати іноземців для участі у бойових діях в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: