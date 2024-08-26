Російською атакою пошкоджено обʼєкти на Івано-Франківщині та Львівщині.

Нині вранці Росія атакувала всю територію України, застосувавши спершу ударні дрони Shahed і ракети різного типу. На Львівщині атакою пошкоджено обʼєкти енергетики, на Франківщині – неконкретизований інфраструктурний об'єкт, вибухи лунали і на Тернопільщині. Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк повідомив, що ракета влучила в енергообʼєкт на території району, виникла незначна пожежа. Потерпілих та жертв немає.

Повітряна тривога, яку оголосили о 06:10 у зв'язку зі зльотом винищувача МіГ-31к, який може нести ракети «кинджал», тривала п'ять годин. О 07:36 шахеди ввійшли у Львівську область у районі Буська в напрямку на Золочів, через 40 хвилин – курсом на Бібрку/Нові Стрілища.

О 08:34 на Тернопільщині було зафіксовано крилату ракету, о 08:43 – на Львівщині (в напрямку Ходорова та Стрия), о 08:49 та 08:56 – ще три ракети на підході до Львівської області зі сторони Золочівщини.

О 08:42 повідомляли про вибухи в Івано-Франківській області, о 09:05 та 09:09 – у Львівській, о 09:22 – в Тернопільській області; голова Львівської ОДА Максим Козицький підтвердив, що на Львівщині працює ППО. О 09:26 небезпека російських ударних БПЛА знову перемістилася до Стрия, а о 09:32 на Тернопільщині з'явилася друга хвиля крилатих ракет.

О 10-й годині Козицький повідомив, що небо над Львівщиною чисте; на Тернопільщині загроза БПЛА залишалася ще пів години. Загалом ракетна атака тривала дві години, загроза шахедів – три години.

Під час тривоги виникли перебої з електрикою, а у Львові – з водопостачанням.

Під Івано-Франківськом в напрямку на Богородчани, біля села Радча, виявили уламки ракети, бойова частина не здетонувала, але зайнялось поле сухої трави, в селі є пошкодження дахів будинків та віконних шиб.

На межі Львівської а Закарпатської областей воїн Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ кулеметом збив крилату ракету, відео цього моменту оприлюднив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.