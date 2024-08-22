Канцлер Німеччини пообіцяв не припиняти фінансової підтримки України.

Він запевнив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим спонсором України в Європі.

Берлін не припинить фінансово підтримувати Україну. Про це заявив на пресконференції в Кишиневі бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває в Молдові з офіційним візитом.

«Україна розпочала свою операцію в Курській області в умовах секретності. Ми спостерігаємо за цим і сподіваємося, що це буде обмежено за часом. Наразі я не можу дозволити собі будь-які коментарі. (...). Що ж до конкретної фінансової допомоги Україні, то можу чітко заявити, що Німеччина не припинить підтримку України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І ми залишатимемося найбільшим національним спонсором України в Європі. Тільки США роблять більше як велика наддержава», – запевнив Шольц, чиї слова цитує телеканал ARD.

Бундесканцлер розповів, що цьогоріч Україна отримала допомоги від Німеччини на сім мільярдів євро. «Ми допомагаємо Україні разом з іншими країнами. (...) У бюджеті наступного року на це заплановано чотири мільярди євро. Це суттєва допомога, це буде озброєння, амуніція, системи ППО, танки – все це буде надано, це передбачено у бюджеті. Крім того, на засіданні G7 ухвалено рішення про довгострокову допомогу Україні. Україна матиме все необхідне, щоб захищатися», – повідомив Шольц.

Відповідаючи на запитання німецьких журналістів щодо операції України на російській території, «де використовується, зокрема, озброєння з Німеччини», Шольц зазначив, що в Берліні уважно стежать за операцією ЗСУ в Курській області.