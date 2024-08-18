Цісар Франц Йосиф I, прямий нащадок короля Данила у 19 коліні

Про це вже писали, але, можливо, варто нагадати:
«найясніший цісар» Франц Йосиф I був пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуком короля Данила, його прямим нащадком у дев'ятнадцятому коліні:
Данило (1202—1264):
син Романа та Анни, доньки візантійського імператора Ісаака II Ангела:
король Русі, князь галицький, володимирський, белзький, київський
↳ Лев (1225—1301),
син Данила і Анни Мстиславни:
князь князь перемиський, белзький, галицький
↳ Юрій І (1252—1308),
син князя Лева і Констанції,
доньки угорського короля Бели IV з Арпадів:
король Русі
↳ Анастасія Галицька (1306—1365),
доньки князя Казимира I Куявського з Пястів:
↳ Уляна (1325—1392),
донька Анастасії і Олександра, князя тверського
↳ Владислав ІІ Ягайло (1362—1434),
син Уляни і Ольгерда, князя литовського з Гедиміновичів:
великий князь литовський і руський, король Польщі
↳ Казимир IV Ягеллончик (1427—1492),
син Владислава і Софії Гольшанської,
доньки князя Андрія Гольшанського:
великий князь литовський та король польський
↳ Владислав ІІ Ягеллончик (1456—1516),
син Казимира і Єлизавети Габсбурґ,
доньки короля Альбрехта II:
король Богемії, Угорщини, Галичини і Володимирії
↳ Анна І (1503—1547),
донька Владислава і Анни де Фуа,
внучки королеви Елеонори Наваррської:
королева Угорщини і Чехії
↳ Карл ІІ Стирийський (1540—1590),
син Анни і імператора Фердинанда I з Габсбурґів:
ерцгерцог Австрійський
↳ Фердинанд ІІ Габсбурґ (1578—1637),
син Карла та його племінниці Марії Анни,
доньки герцога Баварії Альбрехта V:
імператор, король Чехії, Угорщини та Галичини і Володимирії
↳ Фердинанд ІІІ Габсбур (1608—1657)
син Фердинанда та його кузени Марії Анни,
доньки герцога Баварії Вільгельма V:
імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії
↳ Леопольд І Габсбурґ (1640—1705),
син Фердинанда та Марії Анни,
доньки Філіпа III, короля Іспанії та Португалії:
імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії
↳ Карл VI Габсбург (1685—1740),
син Леопольда та Елеонори Магдалини Нойбурзької,
доньки Філіппа Вільгельма, курфюрсту Пфальцу:
імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії
↳ Марія Терезія (1717—1780),
донька Карла та Єлизавети Христини,
доньки герцога Людвіга Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттельського:
імператриця, королева Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії
↳ Леопольд ІІ (1747—1792)
син Марії Терезії та імператора Франца I:
імператор, король Німеччини, Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії
↳ Франц ІІ (1768—1835)
син Леопольда та Марії-Луїзи,
доньки Карла III, іспанського короля:
імператор, цісар Австрії, король Німеччини, Богемії, Угорщини та Галичини і Володимирії
↳ Франц Карл Австрійський (1802—1878)
син Франца та Марії Терезії,
доньки короля Сицилії Фердинанда III з Бурбонів:
ерцгерцог, в 1848 році відмовився від австрійської корони на користь старшого сина
↳ Франц Йосиф І (18.08.1830—1916)
син Франца Карла та Софії Баварської,
доньки короля Баварії Максиміліана Йозефа:
цісар Австрії та Австро-Угорщини, король Богемії, Угорщини та Галичини і Володимирії
Тобто враховуючи, що сам Данило Романович був пра-пра-пра-пра-пра-правнуком великого київського князя Володимира і нащадком Рюрика в 11-му коліні, то Франц Йосиф був його, Володимира, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуком і, відповідно, нащадком Рюрика у 29-му коліні:
Ігор (877—945)
син варязького князя Рюрика (830—879)
київський князь
↳ Святослав (938—972)
князь київський
↳ Володимир (960—1015)
син Святослава та Малуші, ймовірно,
доньки древлянського князя Мала:
князь київський та новгородський
↳ Ярослав Мудрий (978—1054)
син київського князя Володимира та Рогніди,
доньки полоцького князя Рогволода:
князь київський, ростовський та новгородський
↳ Всеволод Ярославич (1030—1093)
доньки шведського короля Улофа Шетконунґа:
князь київський, переяславський та чернігівський.
↳ Володимир Мономах (1083–1125)
син Всеволода та Марії-Анастасії Мономах,
доньки візантійського імператора Костянтина IX
князь смоленський, чернігівський і переяславський та київський
↳ Мстислав Великий (1076—1132)
син Володимира та Гіти,
доньки англійського короля Гарольда II Ґодвінсона:
князь новгородський
↳ Ізяслав Мстиславич (1097—1154)
син київського князя Мстислава та Христини Інґесдоттір,
доньки короля Швеції Інґе:
князь київський
↳ Мстислав II Ізяславич (1097—1154)
син Ізяслава та Агнеси Гогенштауфен,
доньки короля Німеччини Конрада III .
князь київський, переяславський, пересопницький, волинський.
↳ Роман Мстиславич (1152—1205)
доньки польського князя Болеслава III Кривоустого.
князь галицький, київський, новгородський, володимирівський
↳ Данило Романович (1202—1264)
доньки візантійського імператора Ісаака II Ангела
король Русі, князь галицький, володимирський, київський.
Від народження Рюрика до народження Франца Йосифа минуло акурат тисячу років, за цей час в цій князівсько-королівсько-цісарській династії змінилося 29 поколінь, тобто середня тривалість покоління в ній становила 35½ року.
18.08.2024