Цісар Франц Йосиф I, прямий нащадок короля Данила у 19 коліні

Про це вже писали, але, можливо, варто нагадати:

«найясніший цісар» Франц Йосиф I був пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуком короля Данила, його прямим нащадком у дев'ятнадцятому коліні:

Данило (1202—1264):

син Романа та Анни, доньки візантійського імператора Ісаака II Ангела:

король Русі, князь галицький, володимирський, белзький, київський

↳ Лев (1225—1301),

син Данила і Анни Мстиславни:

князь князь перемиський, белзький, галицький

↳ Юрій І (1252—1308),

син князя Лева і Констанції,

доньки угорського короля Бели IV з Арпадів:

король Русі

↳ Анастасія Галицька (1306—1365),

донька Юрія і Евфимії,

доньки князя Казимира I Куявського з Пястів:

↳ Уляна (1325—1392),

донька Анастасії і Олександра, князя тверського

↳ Владислав ІІ Ягайло (1362—1434),

син Уляни і Ольгерда, князя литовського з Гедиміновичів:

великий князь литовський і руський, король Польщі

↳ Казимир IV Ягеллончик (1427—1492),

син Владислава і Софії Гольшанської,

доньки князя Андрія Гольшанського:

великий князь литовський та король польський

↳ Владислав ІІ Ягеллончик (1456—1516),

син Казимира і Єлизавети Габсбурґ,

доньки короля Альбрехта II:

король Богемії, Угорщини, Галичини і Володимирії

↳ Анна І (1503—1547),

донька Владислава і Анни де Фуа,

внучки королеви Елеонори Наваррської:

королева Угорщини і Чехії

↳ Карл ІІ Стирийський (1540—1590),

син Анни і імператора Фердинанда I з Габсбурґів:

ерцгерцог Австрійський

↳ Фердинанд ІІ Габсбурґ (1578—1637),

син Карла та його племінниці Марії Анни,

доньки герцога Баварії Альбрехта V:

імператор, король Чехії, Угорщини та Галичини і Володимирії

↳ Фердинанд ІІІ Габсбур (1608—1657)

син Фердинанда та його кузени Марії Анни,

доньки герцога Баварії Вільгельма V:

імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії

↳ Леопольд І Габсбурґ (1640—1705),

син Фердинанда та Марії Анни,

доньки Філіпа III, короля Іспанії та Португалії:

імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії

↳ Карл VI Габсбург (1685—1740),

син Леопольда та Елеонори Магдалини Нойбурзької,

доньки Філіппа Вільгельма, курфюрсту Пфальцу:

імператор, король Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії

↳ Марія Терезія (1717—1780),

донька Карла та Єлизавети Христини,

доньки герцога Людвіга Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттельського:

імператриця, королева Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії

↳ Леопольд ІІ (1747—1792)

син Марії Терезії та імператора Франца I:

імператор, король Німеччини, Угорщини, Богемії та Галичини і Володимирії

↳ Франц ІІ (1768—1835)

син Леопольда та Марії-Луїзи,

доньки Карла III, іспанського короля:

імператор, цісар Австрії, король Німеччини, Богемії, Угорщини та Галичини і Володимирії

↳ Франц Карл Австрійський (1802—1878)

син Франца та Марії Терезії,

доньки короля Сицилії Фердинанда III з Бурбонів:

ерцгерцог, в 1848 році відмовився від австрійської корони на користь старшого сина

↳ Франц Йосиф І (18.08.1830—1916)

син Франца Карла та Софії Баварської,

доньки короля Баварії Максиміліана Йозефа:

цісар Австрії та Австро-Угорщини, король Богемії, Угорщини та Галичини і Володимирії

Тобто враховуючи, що сам Данило Романович був пра-пра-пра-пра-пра-правнуком великого київського князя Володимира і нащадком Рюрика в 11-му коліні, то Франц Йосиф був його, Володимира, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуком і, відповідно, нащадком Рюрика у 29-му коліні:

Ігор (877—945)

син варязького князя Рюрика (830—879)

київський князь

↳ Святослав (938—972)

син Ігоря і княгині Ольги:

князь київський

↳ Володимир (960—1015)

син Святослава та Малуші, ймовірно,

доньки древлянського князя Мала:

князь київський та новгородський

↳ Ярослав Мудрий (978—1054)

син київського князя Володимира та Рогніди,

доньки полоцького князя Рогволода:

князь київський, ростовський та новгородський

↳ Всеволод Ярославич (1030—1093)

син Ярослава та Інґіґерди,

доньки шведського короля Улофа Шетконунґа:

князь київський, переяславський та чернігівський.

↳ Володимир Мономах (1083–1125)

син Всеволода та Марії-Анастасії Мономах,

доньки візантійського імператора Костянтина IX

князь смоленський, чернігівський і переяславський та київський

↳ Мстислав Великий (1076—1132)

син Володимира та Гіти,

доньки англійського короля Гарольда II Ґодвінсона:

князь новгородський

↳ Ізяслав Мстиславич (1097—1154)

син київського князя Мстислава та Христини Інґесдоттір,

доньки короля Швеції Інґе:

князь київський

↳ Мстислав II Ізяславич (1097—1154)

син Ізяслава та Агнеси Гогенштауфен,

доньки короля Німеччини Конрада III .

князь київський, переяславський, пересопницький, волинський.

↳ Роман Мстиславич (1152—1205)

син Мстислава та Агнешки,

доньки польського князя Болеслава III Кривоустого.

князь галицький, київський, новгородський, володимирівський

↳ Данило Романович (1202—1264)

син Романа та Анни,

доньки візантійського імператора Ісаака II Ангела

король Русі, князь галицький, володимирський, київський.

Від народження Рюрика до народження Франца Йосифа минуло акурат тисячу років, за цей час в цій князівсько-королівсько-цісарській династії змінилося 29 поколінь, тобто середня тривалість покоління в ній становила 35½ року.