Росія намагалася скоїти диверсії на німецьких військових базах.

Зокрема йшлося про спроби отруєння питної води.

Німецькі слідчі органи розслідують диверсії на двох військових базах у ФРН, де ймовірно було вчинено спроби отруїти питну воду. Про це повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з покликом на слова німецького депутата Маркуса Фабера (Marcus Faber), голови комітету з питань оборони в Бундестазі. За словами співрозмовника видання, у причетності до диверсій Німеччина підозрює Росію.

Видання уточнює, що метою диверсій були два військові об'єкти в Німеччині — авіабаза Бундесверу Кьольн-Ван та аеродром НАТО у місті Ґайленкірхені, де базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS. Раніше міністерство оборони Німеччини підтвердило, що територія авіабази неподалік Кьольну опечатана, там ведеться розслідування за підозрою в диверсії.

Як повідомив у під час пресконференції спікер Бундесверу Ульріх Фонроберт (Ulrich Fonrobert), в ніч на середу, 14 серпня, було виявлено діру в огорожі, яка оточує територію. За його словами, система оповіщення зафіксувала «аномальні значення» якості води, це свідчить про те, що система водопостачання зазнала атаки. Наступного дня казарми ВПС були тимчасово закриті. Поліція, державна охорона, військова поліція та військова контррозвідка проводять розслідування.

Представник НАТО в Ґайленкірхені Донні Деммерс (Donny Demmers) повідомив, що у вівторок, 13 серпня, підозрюваний намагався проникнути на територію аеродрому. Утім співробітники служби безпеки авіабази завадили йому. «Оскільки ми знаємо, що сталося в Кьольні, ми перевірили наші водні об'єкти. До них не мав доступу жоден зловмисник», – зазначив Деммерс.

Костянтін фон Нотц (Konstantin von Notz), голова парламентського комітету Бундестаґу, який наглядає за розвідувальними службами Німеччини, вказав у коментарі для видання на «посилення гібридної війни», яку веде Росія після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що в квітні цього року в Баварії було заарештовано двох зловмисників з російським та німецьким громадянством, які підозрюються у підготовці до диверсійної діяльності та шпигунстві на користь Росії. За інформацією генпрокуратури ФРН, серед іншого вони готували диверсії на американських військових базах та шляхах транспортування західного озброєння до України.