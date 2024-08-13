Трамп пообіцяв порозумітися з Путіним.

В інтерв’ю Ілонові Маску він назвав Байдена головним винуватцем російсько-української війни.

 

 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв, повернувшись у Білий дім, підтримувати добрі стосунки з російським лідером Владіміром Путіним. Ця його заява пролунала  під час інтерв'ю, яке Трамп дав американському бізнесменові Ілонові Маску. Трансляція інтерв'ю велася у соцмережі Х, на яку експрезидент повернувся після трьох з половиною років перерви.

 

«Я знаю Путіна дуже добре. Я з ним дуже добре ладнав, він поважав мене. Сподіваюся, ми знову з ним порозуміємося. Знаєш, порозумітися з ним було б добре, а не погано», – сказав Трамп. Він запевнив, що російський президент є «хорошим перемовником».

 

Обговорюючи в інтерв'ю війну в Україні, американський експрезидент назвав головною причиною спалаху російсько-українського конфлікту заяви Джо Байдена про те, що Україна може увійти до НАТО. Трамп закинув чинному президентові США, що в того «низький IQ». Експрезидент зазначив, що Росія ніколи б не вторглася до України, якби Байден не був на посаді.

 

Дональд Трамп заявив, що зараз українська сторона не має людських ресурсів для продовження конфлікту. «Вони відправляють на війну юних і літніх людей. Я міг би це зупинити», – запевнив він.

 

Трамп знову нагадав, що Росія перемогла Наполеона та Гітлера. «Росія з нами перемогла Німеччину, вони (росіяни, – ред.) перемогли Наполеона. Знаєте, вони вже давно існують. Вони є великою бойовою силою, і це дуже несправедливо... Ми в дуже поганому становищі. І я не збираюся лише когось звинувачувати, але я можу сказати, що я міг це зупинити», – заявив Трамп.

 

Торкаючись теми військової допомоги Україні, колишній американський президент США понарікав, що США платить непропорційно більше за Європейську Унію. «Я запитую: чому ми не зрівняємо платежі? Чому вони не платять те, що платимо ми? Чому Сполучені Штати платять непропорційно більше за захист Європи, ніж Європа? Це не має сенсу. Це несправедливо, і цю проблему необхідно розв'язати», – зазначив Трамп.

 

13.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24 | | Дискурси
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.