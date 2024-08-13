Трамп пообіцяв порозумітися з Путіним.

В інтерв’ю Ілонові Маску він назвав Байдена головним винуватцем російсько-української війни.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв, повернувшись у Білий дім, підтримувати добрі стосунки з російським лідером Владіміром Путіним. Ця його заява пролунала під час інтерв'ю, яке Трамп дав американському бізнесменові Ілонові Маску. Трансляція інтерв'ю велася у соцмережі Х, на яку експрезидент повернувся після трьох з половиною років перерви.

«Я знаю Путіна дуже добре. Я з ним дуже добре ладнав, він поважав мене. Сподіваюся, ми знову з ним порозуміємося. Знаєш, порозумітися з ним було б добре, а не погано», – сказав Трамп. Він запевнив, що російський президент є «хорошим перемовником».

Обговорюючи в інтерв'ю війну в Україні, американський експрезидент назвав головною причиною спалаху російсько-українського конфлікту заяви Джо Байдена про те, що Україна може увійти до НАТО. Трамп закинув чинному президентові США, що в того «низький IQ». Експрезидент зазначив, що Росія ніколи б не вторглася до України, якби Байден не був на посаді.

Дональд Трамп заявив, що зараз українська сторона не має людських ресурсів для продовження конфлікту. «Вони відправляють на війну юних і літніх людей. Я міг би це зупинити», – запевнив він.

Трамп знову нагадав, що Росія перемогла Наполеона та Гітлера. «Росія з нами перемогла Німеччину, вони (росіяни, – ред.) перемогли Наполеона. Знаєте, вони вже давно існують. Вони є великою бойовою силою, і це дуже несправедливо... Ми в дуже поганому становищі. І я не збираюся лише когось звинувачувати, але я можу сказати, що я міг це зупинити», – заявив Трамп.

Торкаючись теми військової допомоги Україні, колишній американський президент США понарікав, що США платить непропорційно більше за Європейську Унію. «Я запитую: чому ми не зрівняємо платежі? Чому вони не платять те, що платимо ми? Чому Сполучені Штати платять непропорційно більше за захист Європи, ніж Європа? Це не має сенсу. Це несправедливо, і цю проблему необхідно розв'язати», – зазначив Трамп.