Віцепрезидент Ірану подав до демісії через десять днів роботи.

Він був консеквентним прихильником діалогу зі Заходом та проведення демократичних реформ.

Віцепрезидент Ірану зі стратегічних питань Мохаммад Джавад Заріф, який виступає за діалог зі Сполученими Штатами і Європейською Унією, подав до демісії. Про це повідомив інформаційний портал Iranintl.

Заріф обіймав свою посаду лише десять днів. Він висловив глибоке невдоволення складом кабінету, запропонованого Масудом Пезешкіяном.

Віцепрезидент очолював консультаційну раду після перемоги Масуда Пезешкіана на виборах президента Ірану 5 липня. У сферу його обов’язків входив відбір кандидатур міністрів, які були подані на затвердження парламенту 11 серпня. «Я не задоволений результатом своєї роботи (на чолі консультаційної ради щодо формування нового кабінету міністрів, – ред.)», – написав Заріф у соцмережі X.

Заріф розповів, що з 19 представлених міністрів лише три були рекомендовані консультаційною радою. Він зазначив, що десятьох із запропонованих міністрів взагалі не було в списку ради.

Демісія Заріфа підкреслює його розчарування процесом, він нарікає на те, що не зміг реалізувати висновки експертів комітетів, сформованих для пошуку найкращих можливих кандидатів, або виконати свої обіцянки ввести до складу кабінету жінок, молодь та етнічні групи.

«Я не задоволений результатом своєї роботи, і мені соромно, що я не зміг домогтися експертної думки комітетів і включення жінок, молоді та етнічних груп, як я обіцяв», – заявив Заріф у своєму пості. Крім того, він оголосив про свій намір повернутися до академічного середовища, попросивши вибачення в іранського народу за свою нездатність орієнтуватися у складнощах внутрішньої політики. Він викладає у Школі міжнародних відносин Тегеранського університету з 2007 року.

Мохаммад Джавад Заріф обіймав посаду міністра закордонних справ Ірану з 2013 до 2021 року. Він брав активну участь в укладанні угоди щодо іранської ядерної програми у 2015 році, підтримував постійний діалог з американськими чиновниками.