Іран планує поставити Росії балістичні ракети Fath-360.

Десятки російських військовослужбовців уже проходять в Ірані підготовку щодо використання таких ракет.

 

 

Іран планує поставити до Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела у європейських розвідувальних органах. За словами джерел, десятки російських військовослужбовців уже проходять в Ірані підготовку щодо використання таких ракет.

 

«Москва має власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину власного арсеналу для враження цілей далеко від лінії фронту. При цьому іранські боєголовки можна використовувати для цілей на ближчій відстані», – йдеться в повідомленні.

 

Відомо, що ракета Fath-360 диспонує максимальною дальністю 120 км та боєголовкою вагою 150 кг. Обидва джерела в розвідці не назвали точних часових рамок очікуваного постачання ракет Fath-360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.  Одне з джерел аґенції зазначило, що «єдиним наступним можливим» кроком після навчання російських військовослужбовців у Ірані буде фактична доставка ракет до Росії.

 

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО та партнери з G7 «готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран здійснюватиме такі передачі». «Це означало б драматичну ескалацію підтримки Іраном аґресивної війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», - зазначив він.

10.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24 | | Штука
F-16 з вирію
Юрко ТИМЧУК
Silly Season називають липень-серпень англійці – «дурна пора року»: якщо і є новини, то не дуже розумні. Американці ж кажуть «сезон повільних новин». В Україні все трохи не так
06.08.24 | | Україна
«Тартюф»: археологія однієї обіцянки
Олексій Паляничка
У виставі піднімається питання моральної корупції, коли шлях до влади встелений удаваними щирістю, скромністю, побожністю, любовʼю до Батьківщини, повагою до людей тощо. Та все ж кінець завершується проявом диктатури. Це можна сприймати як застереження.
06.08.24 | | Штука
Прощання й повернення Баттерфляй
Микола Рябчук
Про фільми Олега Фіалка – що хоч і не належав до українського "короткого списку" кінорежисерів, але й "довгий список" ніколи не був надто довгим
05.08.24 | | Штука
Чи перетиналися дороги Марії Слободівної-Крушельницької та Марії Заньковецької?
Євген Нахлік
Ця легенда кочує з видання до видання
05.08.24 | | Минуле
«Уточнюйте значення слів...» (4)
Андрій Содомора
Простір  – це безмежжя. У тому розумінні – щось чуже людині, він не шириться навсібіч, а навпаки – зусібіч налягає на ту точку, бере її у свої холодні обійми
05.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.