Іран планує поставити Росії балістичні ракети Fath-360.

Десятки російських військовослужбовців уже проходять в Ірані підготовку щодо використання таких ракет.

Іран планує поставити до Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела у європейських розвідувальних органах. За словами джерел, десятки російських військовослужбовців уже проходять в Ірані підготовку щодо використання таких ракет.

«Москва має власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину власного арсеналу для враження цілей далеко від лінії фронту. При цьому іранські боєголовки можна використовувати для цілей на ближчій відстані», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ракета Fath-360 диспонує максимальною дальністю 120 км та боєголовкою вагою 150 кг. Обидва джерела в розвідці не назвали точних часових рамок очікуваного постачання ракет Fath-360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом. Одне з джерел аґенції зазначило, що «єдиним наступним можливим» кроком після навчання російських військовослужбовців у Ірані буде фактична доставка ракет до Росії.

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО та партнери з G7 «готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран здійснюватиме такі передачі». «Це означало б драматичну ескалацію підтримки Іраном аґресивної війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», - зазначив він.