Литва встановлює протитанкові загороджень на кордоні з Росією і Білоруссю.

Також поблизу російського кордону споруджуються фортифікаційні об’єкти.

Литва транспортувала до кордонів із Білорусією та Росією протитанкові загородження. Про це у середу, сьомого серпня, повідомило литовське радіо LRT з покликом на слова міністра національної оборони країни Лаурінаса Касчюнаса (Laurynas Kasčiūnas).

«У вітчизняних виробників за чотири мільйони євро закуплені засоби контрмобільності. Вони доставляються у 27 пунктів у районі кордону», – розповів Касчюнас в етері радіо LRT, уточнивши, що йдеться про протитанкові їжаки, «зуби дракона», «іспанські коні» та інші фортифікаційні засоби.

Глава Міноборони додав, що відкриття першої ділянки розміщення таких засобів планується 22 серпня, всього їх буде 27. За його словами, загородження «в найкоротші терміни доставлятимуться до місця встановлення».

Окрім того, поблизу кордону з Калінінградською областю Росії будуються фортифікаційні споруди. Також відбувається мінування прикордонної території. Все це ланки загальної Балтійської лінії оборони.

У інтерв’ю міністр Касчюнас розповів про громадян Литви, які воюють пліч-о-пліч з українцями проти російських окупантів. Він висловив жаль, що наразі замало використовується досвід цих бійців. «Ми навіть розпочали один проєкт, на який можна подавати заявки – це передача українського досвіду Литві. Міністерство національної оборони також ініціювало проєкт для громадських організацій, які підтримують наших бойових добровольців, з якими я також постійно контактую. Це, безперечно, один із дуже важливих напрямків», – зазначив Лаурінас Касчюнас.