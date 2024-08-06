Гарріс визначилася з претендентом на віцепрезидента.

Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз, який послідовно виступає за підтримку України.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вважається найімовірнішою претенденткою на номінацію у кандидати на вибори президента Сполучених Штаів від Демократичної партії, обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза (Tim Walz) своїм напарником на перегонах. Тобто, якщо вона здобуде номінацію, а потім переможе на президентських виборах, то Волз здобуде посаду віцепрезидента, яку зараз обіймає сама Гарріс. Про це повідомив телеканал CNN.

«Я попросила Тіма Волза стати моїм напарником на передвиборчих перегонах. Чудово, що він тепер у нашій команді», – написала пані Гарріс у соцмережі Х. Вибір Гарріс схвалила й більшість політичних експертів.

60-літній Тім Волз – загартований у політичних баталіях функціонер, який 12 років пропрацював у Конґресі, перш ніж у 2018 році стати губернатором Міннесоти. 2022 року мешканці штату переобрали його на цій посаді.

Волз народився і виріс у маленькому місті в Небрасці у лютеранській німецько-американській сім’ї (через це багато хто вимовляє його прізвище на німецький манер – «Вальц»). Він здобув освіту в елітарному університеті з Ліги Плюща. У нього за спиною – досвід роботи вчителем та помічником футбольного тренера, а ще він 24 роки відслужив у національній гвардії США. 1995 році його заарештували за звинувачення у водінні в нетверезому стані. З тих пір він не п'є взагалі.

Щодо України та її опору російській агресії Волз дотримується чіткої позиції: Україні потрібно допомагати всіма силами й засобами. У лютому цього року Міннесота під керівництвом Волза встановила особливі відносини з Чернігівською областю України. «Міннесота продовжить підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію. Я відвідав амбасаду України, щоб встановити офіційні відносини між громадським, приватним та науковим секторами Міннесоти та Чернігівської області, зміцнивши зв'язки нашого штату з Україною», – написав з цього приводу Волз у мережі Х.

Демократична партія США офіційно має висунути кандидата в президенти на з'їзді, який пройде в Чикаго 19–22 серпня. Попередньо Національний комітет партії провів онлайн-голосування партійних делегатів. За його результатами, номінацію віцепрезидентки Камали Гарріс підтримали 99% із 4567 делегатів.