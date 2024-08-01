Між Росією і Білоруссю з одного боку та Заходом з іншого відбувся масштабний обмін в'язнями.

Німеччині ж довелося випустити на свободу кремлівського кілера Вадіма Красікова.

На летовищі Анкари у четвер, першого серпня, відбувся обмін в'язнями між Росією, Білоруссю з одного боку та країнами Заходу – з іншого. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на адміністрацію президента Туреччини та Турецьке управління розвідки.

Відомо, що в обміні брали участь 26 осіб. Офіційних списків наразі немає. Як стверджують експерти, це найбільший обмін в’язнями після Другої світової війни.

За даними видання The Insider, Росія передала країнам Заходу 16 людей. Це, зокрема, американський журналіст, кореспондент в Москві газети The Wall Street Journal Еван Ґершкович та колишній американський морський піхотинець Пол Вілан. Також поталанило потрапити під обмін російським опозиційним політикам Владіміру Кара-Мурзі та Іллі Яшину. Окрім того, в списку російські громадські активісти, наприклад екскерівники штабів Навального Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва та Вадім Останін, художниця Алєксандра Скочиленко, правозахисник Олег Орлов, петербурзький велоактивіст Герман Мойжес та інші. Режим Олександра Лукашенка, своєю чергою, звільнив раніше засудженого до страти в Білорусі, а згодом помилуваного німецького громадянина Ріко Кріґера (Rico Krieger).

Німеччина ж була змушена випустити з в’язниці й передати Росії Вадіма Красікова – вбивцю колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. У ФРН Красікова засудили до довічного ув'язнення. Крім того, Москві був виданий Павєл Рубцов, який був ув'язнений у Польщі, Міхаіл Мікушин, який видавав себе за бразильця і ​​затриманий за шпигунство в Норвегії, а також подружжя Артема і Анни Дульцевих, які зізналися в роботі на російські спецслужби та були засуджені в Словенії. Крім того, Росії видали трьох чоловіків, які відбували терміни у США, – Романа Сєлєзньова, Владіслава Клюшина та Вадіма Конощенка.

Уряд Німеччини у своїй заяві з приводу обміну визнав, що це рішення далося Берліну нелегко. «Треба було обирати між інтересом держави щодо виконанні тюремного покарання для засудженого злочинця і свободою, фізичним благополуччям і – в деяких випадках – зрештою життям невинних людей, ув'язнених в Росії, і тих, хто несправедливо ув'язнений за політичними мотивами. Зобов'язання захищати німецьких громадян і солідарність зі США були важливими мотивами», – йдеться у заяві.

А от американський президент Джо Байден назвав реалізацію обміну «шедевром дипломатії».