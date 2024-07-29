Віцеміністр закордонних справ Польщі закликав Угорщину вийти з ЄУ і НАТО.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Польщу в «лицемірних» закупах російської нафти.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський (Władysław Teofil Bartoszewski) запропонував прем'єр-міністру Угорщини Вікторові Орбану вивести свою країну з Європейської Унії та НАТО. Про це повідомила польська інформаційна аґенція РАР. Так польський віцеміністр відреагував на різку критику Орбаном Євронії та Заходу загалом, а також виправдання Росії, яку, на переконання угорського прем’єра, «тепер підтримує чимраз більше країн».

«Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються і які нібито погано до неї ставляться. Чому б йому (Орбану, – ред.) не створити союз із Путіним та представниками інших авторитарних держав такого типу? Це як коли ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти», – заявив Бартошевський. Дипломат назвав політику Орбана «антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською».

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Варшаву в «лицемірстві» через купівлю російської нафти. «Поки чинний польський уряд судить і звинувачує нас за те, що ми імпортуємо нафту з Росії, яка абсолютно необхідна для роботи країни... Якщо ми уважно придивимося до списку покупців однієї з найбільших російських нафтових компаній, ми обов'язково знайдемо там Польщу», – написав голова угорського МЗС у Facebook. Він зазначив, що влада Угорщини «довго терпіла провокації та лицемірство чинного польського уряду» з метою зберегти «польсько-угорське братство», але «тепер склянка повна».