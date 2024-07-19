Вчинено замах на життя Ірини Фаріон. Її стан критичний і нестабільний.

Сьогодні, 19 липня, у Львові близько 19:30 скоїли замах на Ірину Фаріон. Це сталося біля будинку, де мешкає мовознавиця, на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані Ірину Фаріон госпіталізували в Лікарню святого Пантелеймона на вул. Миколайчука.

 

За свідченням сусідів, які бачили нападника, впродовж кількох тижнів у дворі будинку перебував підозрілий чоловік, який, ймовірно, вистежував Ірину Фаріон і врешті вчинив замах на вбивство. Під час нападу стрілець був у рукавичках і мав пістолет без глушника.

 

Зараз у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, в якій задіяні співробітники всіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають Президентові України Володимирові Зеленському про розшук нападника на Ірину Фаріон.

 

Тим часом стан Ірини Фаріон критичний і нестабільний. Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що пані Ірині зробили повну томографію всього тіла. В операційній провели первинну хірургічну обробку рани голови. Видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани та ушили її. Втім кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку. У потерпілої ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається.

 

«Стан критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень», – сказала Наталія Матолінець.

 

19.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24 | | Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24 | | Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24 | | Галичина
Олександр Сухоліт: скульптура, графіка, малюнок, живопис
Модерніст, народжений в епоху постмодерну, Олександр Сухоліт активно працював в колі представників “Нової хвилі”, був засновником групи “Азбука”, брав участь у виставках, але завжди дотримувався власної творчої лінії, продиктованої особистими духовними орієнтирами.
16.07.24 | | Штука
Не сталося
Юрко ТИМЧУК
Дональд Джон Трамп не перетворився на Джона Фіцджеральда Кеннеді, а Томасу Метью Круксу забракло влучності до рівня Лі Харві Освальда. НАТО як було яловим, так і залишилося.
16.07.24 | | Україна
Подолати Гібралтар
Назарій Островський
"Я хотів би зробити це знову", – перша українська команда з трьох плавців переплила протоку за 4 години 55 хвилин
15.07.24 | | Галичина
Новий Рейх
Віталій Портников
Віктюк відрізнявся не тільки своїм знаменитим епатажем – він відрізнявся ще й українською ідентичністю, якої ніколи не соромився і якої ніколи не приховував
14.07.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Ігор Мисяк
Надія Гаврилюк 
...Я не вірю у жоден збіг,/ Все це, точно, не просто так./ Слухай, слухай, бо буде час,/ Та не вірячи, прийде смерть...
13.07.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.