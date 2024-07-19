Вчинено замах на життя Ірини Фаріон. Її стан критичний і нестабільний.

Сьогодні, 19 липня, у Львові близько 19:30 скоїли замах на Ірину Фаріон. Це сталося біля будинку, де мешкає мовознавиця, на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані Ірину Фаріон госпіталізували в Лікарню святого Пантелеймона на вул. Миколайчука.

За свідченням сусідів, які бачили нападника, впродовж кількох тижнів у дворі будинку перебував підозрілий чоловік, який, ймовірно, вистежував Ірину Фаріон і врешті вчинив замах на вбивство. Під час нападу стрілець був у рукавичках і мав пістолет без глушника.

Зараз у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, в якій задіяні співробітники всіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають Президентові України Володимирові Зеленському про розшук нападника на Ірину Фаріон.

Тим часом стан Ірини Фаріон критичний і нестабільний. Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що пані Ірині зробили повну томографію всього тіла. В операційній провели первинну хірургічну обробку рани голови. Видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани та ушили її. Втім кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку. У потерпілої ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається.