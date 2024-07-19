Ірина Фаріон померла в лікарні.

"Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні", — повідомив о 23:30 міський голова Львова Андрій Садовий.

 

За його словами, медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Нагадаємо, що нині, 19 липня, о 19:30 на Ірину Фаріон було вчинено напад. З вогнепальним пораненням голови її госпіталізували. Стрілець у розшуку.

 

"Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!" — написав Андрій Садовий у tg.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була мовознавицею – професоркою Національного університету «Львівська політехніка», політикинею – членкинею політради ВО «Свобода», двічі – депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода», після цього – народною депутаткою України VII скликання (2012–2014).

 

Упродовж 2013–2019 років Ірина Фаріон вела заснований нею телепроєкт «Велич особистості» на парламентському каналі «Рада». Його метою була популяризація знань про знакові постаті української історії, культури, політики. Усього вийшло 160 програм.

 

Також Ірина Фаріон була засновницею та авторкою телевізійного проєкту «Ген українців» (2019–2023) на львівському телеканалі НТА. Окрім того, вона вела два YouTube-канали Iryna Farion та Студія Фаріон, де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

 

Ірина Фаріон також неодноразово робила скандальні заяви, зокрема про «Пласт», про окупацію і руйнування Маріуполя росіянами тощо.

 

Восени 2023 року Ірина Фаріон зробила скандальну заяву про українську мову та російськомовних військових ЗСУ. Також вона опублікувала у своєму Telegram-каналі лист підтримки від студента із тимчасово окупованого Сімферополя Максима Глєбова, де було видно особисті дані хлопця. За кілька днів представники окупаційної влади затримали студента.

 

Після цього СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Наслідком стало звільнення мовознавиці з «Львівської політехніки», але нещодавно суд поновив її на посаді. Отриману за вимушені прогули зарплату Ірина Фаріон витратила на дрони для ЗСУ.

19.07.2024

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