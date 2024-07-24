У Москві більше не буде площі Європи.

Її перейменували на площу Євразії без пояснення причин.

З мапи Москви зникне топонім «площа Європи». Мерія Москви вирішила перейменувала площу в центрі міста. Тепер вона носитиме назву «площа Євразії». Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax.

Відповідна постанова міського голови Сергія Собяніна опублікована на сайті міської адміністрації. Причини рішення у документі не вказані.

«(...) перейменувати площу Європи, розташовану вздовж Бережківської набережної поблизу Київського вокзалу в районі Дорогомилового Західного адміністративного округу міста Москви, на площу Євразії», – йдеться у документі.

Площа будувалася з вересня 2001 року до вересня 2002 року у рамках спільного російсько-бельгійського проєкту як символ єдності Європи. Архітектором проєкту був головний архітектор Російської Академії наук Юрій Платонов. На площі розташовані 48 колон з прапорами європейських країн. У центрі площі розташована скульптура «Викрадення Європи» бельгійського скульптора Олів'є Стребеля.