Американського журналіста Ґершковича засудили у Росії до 16 років.

Судді визнали його винним у шпигунській діяльності «за завданням ЦРУ».

Свердловський обласний суд засудив співробітника московського бюро газети The Wall Street Journal американського громадянина Евана Гершковича (Evan Gershkovich) до 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Судді визнали Ґершковича винним у шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Суд завершив судове слідство за два засідання, вони пройшли у закритому режимі 26 червня та 18 липня. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений сторонами протягом 15 діб з дня його ухвалення.

Державне обвинувачення вимагало для журналіста 18 років позбавлення волі. За версією російського слідства, Ґершкович нібито «за завданням ЦРУ» у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства «Уралвагонзавод». У прокуратурі стверджували, що журналіст «дотримувався ретельних заходів конспірації».

Ґершкович провину у справі не визнає. Білий дім назвав ці обвинувачення «сміховинними». Робоча група ООН визнала затримання Евана Ґершковича в Росії «свавільним і таким, що порушує права людини», тож закликала російську владу звільнити журналіста.

Еван Ґершкович був затриманий у Єкатеринбурзі в березні 2023 року. Його заарештували за рішенням Лефортівського суду Москви й відтоді він перебуває за ґратами. Ґершкович став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з моменту закінчення холодної війни.