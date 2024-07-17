Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні.

2025 року німецька допомога становитиме лише чотири мільярди євро.

Наступного, 2025 року Німеччина планує надати Україні військової допомоги на суму чотири мільярди євро. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на проєкт федерального бюджету, підготовлений урядом ФРН, це вдвічі менше, ніж цьогоріч (приблизно €8 млрд).

Схвалити бюджет на наступний рік Бундестаґ планує в середу, 17 липня, після кількох місяців суперечок. Документ включає середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли, як очікується, буде вичерпано спеціяльний фонд збройних сил, створений для досягнення показників оборонних витрат країн НАТО.

Як уточнює аґенція, формування бюджету на 2025 рік було складним, оскільки міністр фінансів ФРН ліберал Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вимагав «фіскальної консолідації після вищих видатків під час пандемії COVID-19 та нещодавньої енергетичної кризи».

Нагадаємо, що в лютому цього року країни Європейської Унії затвердили довгострокову програму бюджетної допомоги Україні на €50 млрд. Пакет допомоги погоджений усіма 27 членами Унії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, однак, скаржився, що багато країн-членів роблять недостатньо для підтримки Києва. У червні він закликав союзників надати допомогу Україні для посилення її протиповітряної оборони. Сам Шольц пообіцяв, що незабаром ФРН передасть Києву третій зенітний ракетний комплекс Patriot.