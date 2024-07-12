Франція, Німеччина, Італія та Польща розроблятимуть далекобійні ракети.

Радіус їхнього враження перевищуватиме 500 кілометрів.

 

 

Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися на марґінесі саміту НАТО у Вашінґтоні про спільну розробку крилатих ракет наземного базування великої дальності. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Угоду про намір розробити ракети дальністю понад 500 км підписали міністри оборони чотирьох країн Європейської Унії. Таким чином, вони, як пише Reuters, хочуть «заповнити прогалину в європейських арсеналах, яку виявили під час повномасштабної війни в Україні».

 

Авторитетна німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що представники Франції, Німеччини, Італії та Польщі ще мають домовитися, які саме ракети вони хочуть розробити. За даними видання, йдеться про ракети дальністю дії понад тисячу кілометрів, призначені для «стримування Росії». У Берліні очікують, що до угоди долучиться також Велика Британія.

 

Наразі Франція виробляє крилаті ракети ASMP-A дальністю дії до 500 кілометрів і MdCN дальністю до тисячі кілометрів. Разом із Великою Британією країна також виробляє ракети Storm Shadow (до 560 кілометрів), а у співпраці і з британцями й італійцями – FC/ASW (до 300 кілометрів). У Німеччині виробляються ракети Taurus дальністю до 700 км. У Польщі крилаті ракети поки що не виготовляються.

 

Напередодні повідомлення про угоду щодо ракет чотирьох країн Євроунії Білий дім заявив, що в 2026 році США почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійну зброю.  Йдеться, зокрема, про багатоцільові ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk і гіперзвукові ракети – у неядерному оснащенні. Спочатку їх розгортатимуть на тимчасовій, а потім і на постійній основі. Таким чином вперше з часу завершення холодної війни на території Німеччини будуть розміщені системи озброєнь, здатні досягти Росії.

12.07.2024

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