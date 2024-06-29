Байден заявив, що не планує зніматися з виборів.

Розмови про необхідність виставити іншого кандидата від демократів ативізувалися після провальних теледебатів чинного президента.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден хоч і визнав, що фактично програв теледебати з експрезидентом Дональдом Трампом, проте заявив, що не планує виходити з виборчих перегонів і має намір перемогти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не кажу так складно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду… Я тут, у Північній Кароліні, з однієї причини: я маю намір перемогти в цьому штаті в листопаді. Я не став би балотуватися знову, якби всім серцем і душею не вірив, що зможу виконати цю роботу. Ставки надто високі», – заявив Байден, виступаючи перед своїми прихильниками на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні у п'ятницю ввечері, 28 червня.

Перші теледебати перед цьогорічними президентськими виборами відбулися ввечері у четвер, 27 червня. Багато коментаторів розцінили виступ Байдена на дебатах з Трампом не просто як невдачу, а як цілковиту катастрофу для чинного президента США. Після цього навіть у керівництві Демократичної партії активно заговорили про доцільність виставити іншого претендента на президентські вибори. Наприклад, старший радник президента Барака Обами до 2011 року Девід Аксельрод (David Axelrod) в етері CNN за підсумками теледебатів заявив, що 81-річному Байдену не вдалося справити враження енергійного політика, а в деяких моментах він навіть видавався трохи розгубленим. У той же час 78-річний Трамп виглядав набагато молодшим за чинного голову держави.

Газета The New York Times опублікувала в п'ятницю, 28 червня, статтю редакційної колегії зі закликом до Джо Байдена відмовитися від подальшої участі у передвиборчих перегонах і поступитися місцем енергійнішому кандидатові від демократів. «Пан Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала і почала вирішувати низку довгострокових завдань, а рани, відкриті паном Трампом, почали гоїтися. Але найбільша громадська послуга, яку пан Байден зараз може надати, – це оголосити, що він не продовжуватиме балотуватися на переобрання», – читаємо в статті. Автори зазначають, що виборці, які оглядали теледебати, не зможуть проігнорувати «те, що було очевидним: пан Байден уже не та людина, якою він був чотири роки тому». Американці побачили на власні очі «вік і неміч» чинного президента. «Неодноразово йому ставало важко договорити речення до кінця», – вказує редколегія NYT.

На думку авторів статті, Демократична партія зобов’язана «поставити інтереси нації вище за амбіції однієї людини», адже у неї «є лідери, які краще підготовлені до того, щоб представити чітку, переконливу та енергійну альтернативу другому президентству Трампа». «Немає причин ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців обирати між вадами пана Трампа та пана Байдена», – йдеться у матеріалі.