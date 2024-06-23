КНДР могла поставити Росії 1,6 млн. снарядів.

Далі вони транспортувалися на український фронт.

 

 

Північна Корея могла поставити Росії з серпня 2023 року до січня 2024 року 1,6 мільйона артилерійських снарядів. Боєприпаси доставили з північнокорейського порту до Приморського краю РФ на чотирьох суднах під російським прапором. Далі впродовж тижня вантаж відправили до 16 пунктів призначення, головним чином – уздовж кордону з Україною.

 

Про це пише газета The Washinghton Post з покликом на некомерційну організацію C4ADS, яка займається питаннями глобальної безпеки, і на джерело в транспортно-логістичній російській компанії.

 

У пунктах призначення ці вантажі позначалися як боєприпаси. Північна Корея не вказується безпосередньо як країна походження цих вантажів, але відправлення їх з портових міст на Далекому Сході збігається з часом заходу туди суден з КНДР. Таким чином, можна зробити висновок, що насправді із Північної Кореї доставили ракети та артилерійські снаряди.

 

74 тисячі тонн вибухових речовин, як зазначено в документах, відповідає цифрі 1,6 млн снарядів того типу, що Росія використовує у війні проти України.

 

У листопаді минулого року Сполучені Штати вперше відкрито звинуватили Північну Корею у постачанні зброї до Росії. За даними, які отримав Вашінґтон і які тоді були оприлюднені, протягом лише одного місяця Північна Корея відвантажила до Росії понад 1000 контейнерів з військовим спорядженням та боєприпасами.

 

«Ми засуджуємо постачання Росії цього військового спорядження. Ми продовжимо відслідковувати будь-які нові постачання зброї Росії», – заявив тоді радник президента США з національної безпеки Пол Кірбі (Paul Kirby).

23.06.2024

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