У Росії вербуванням кримінальників на війну зайнялися ще й МВС і ФСБ.

Фігурантам справ віком від 18 до 65 років пропонуватимуть укласти контракт з Міноборони та отримати звільнення від кримінальної відповідальності.

У Росії співробітники Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Федеральної митної служби та Федеральної служби судових приставів почали набирати підозрюваних та обвинувачених у кримінальних справах у військові частини, які беруть участь у війні проти України. Про це повідомляє російська газета «Коммерсантъ». Раніше газета писала, що вербуванням фігурантів займаються співробітники Слідчого комітету.

За даними видання, слідчі МВС отримали вимогу «вивчити та реалізувати порядок взаємодії» з командуванням військових частин «з питань призупинення та припинення попереднього розслідування у зв'язку із призовом підозрюваних та обвинувачених на службу до збройних сил РФ у період мобілізації, воєнного стану чи воєнного часу». Аналогічні вимоги отримали співробітники ФСБ, а також дізнавачі МНС, ФМС та ФССП.

Вони повинні будуть роз'яснювати фігурантам справ віком від 18 до 65 років, що ті мають право укласти контракт з Міноборони та отримати звільнення від кримінальної відповідальності. Звернення від бажаючих потрібно буде «негайно» направити для розгляду до військкоматв. Для контролю за мобілізацією підозрюваних та обвинувачених будуть складені їхні списки із зазначенням діянь, що інкримінуються, і призначений відповідальний за цю роботу.

За даними джерел газети, фігуранту пропонують армійську альтернативу практично відразу після порушення кримінальної справи (за винятком фігурантів справ, пов'язаних із тероризмом, держзрадою або шпигунством, а також педофілією). Якщо він погоджується, дані надсилаються до найближчого військкомату. У разі укладання контракту кримінальне переслідування припиняється, а повністю припиняється після нагородження держнагородою, завершення воєнних дій в Україні або втрати життя чи важкого поранення.