Стало відомо, про що домовилися лідери Росії і КНДР.

Підписаний ними договір про стратегічне партнерство передбачає, зокрема, надання військової допомоги у разі нападу на одну зі сторін.

 

 

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало текст Договору про всеосяжне стратегічне партнерство КНДР та Росії. Він передбачає, зокрема, надання військової допомоги у разі нападу на одну із сторін. Документ, що складається з 23 статей, був підписаний диктатором Росії Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином.

 

У 4-ій статті договору йдеться, що «якщо одна зі сторін опиниться в стані війни через збройний напад однієї або кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними у неї засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН та законів КНДР та Російської Федерації». Як зазначає південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap, ідентичне формулювання було у Договорі про дружбу та взаємодопомогу між СРСР та КНДР від 1961 року, однак у ньому не згадувався Статут ООН та внутрішні закони сторін.

 

Відповідно до 3-ї статті, сторони співпрацюватимуть для забезпечення «реґіонального та міжнародного миру та безпеки»: у разі загрози нападу від третьої країни Росія та КНДР «узгоджують можливі практичні заходи щодо координації позицій один одного відповідно до запитів кожної сторони та забезпечують співпрацю з усунення загрози». Переговори в такому разі мають розпочатися «без зволікання».

 

Договором забороняється укладати угоди з третіми країнами, що обмежують суверенітет та безпеку однієї зі сторін (ст. 5). Росія та КНДР зобов'язуються підтримувати «миролюбну політику», що забезпечує безпеку та стабільність (ст. 6). Згідно з 8-ю статтею, сторони домовилися вжити заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою «забезпечення реґіонального та міжнародного миру».

 

Договір також закріплює, що Росія та КНДР не вживатимуть «односторонніх примусових заходів» один проти одного, і вважають подібні дії такими, що суперечать Статуту ООН (ст.16). Угода передбачає спільну боротьбу з міжнародним тероризмом, екстремізмом, а також розширення співпраці в торгівлі, економіці, інвестиціях, науці, технологіях.

 

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії та КНДР було підписано під час візиту Володимира Путіна до КНДР 18-19 червня. Документ прийшов на зміну колишнім угодам країн, підписаним у 1961, 2000 та 2001 роках. Помічник російського президента Юрій Ушаков пояснював необхідність нового документа зміною геополітичної ситуації та відносин Росії та КНДР.

20.06.2024

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