Український солдат-зрадник отримує російське громадянство.

Максим Ліхачов утік до росіян, прихопивши зі собою танк Т-64.

 

 

Колишній солдат 59-ої бригади Збройних Сил України Максим Ліхачов, який зрадив присязі й перейшов на бік російської армії, подав документи на здобуття російського громадянства. Про це повідомила низка російських ЗМІ, зокрема інформаційне агентство ТАСС.

 

У середині травня Максим Лихачов під час бою перебіг до російських позицій під Донецьком на викраденому українському танку Т-64 і здався. За даними джерела ТАСС, російський паспорт перебіжчика буде готовий за кілька тижнів.

 

Як розповів зрадник у телевізійному інтерв’ю в програмі «Вести» на російському Першому каналі, його втеча через лінію фронту була погоджена з «приймаючою стороною», тобто російськими спецслужбами, і ретельно спланована. «Операція ця готувалася досить довго. Зокрема пацани (окупаційні війська, – ред.) розпочали обстріл сусідньої ділянки, щоб відволікти увагу. Коли почалися прильоти, всі побігли хто куди. Я знав, що треба робити, і рушив у заздалегідь обумовлене місце», – розповів Ліхачов.

 

Максим Ліхачов – уродженець міста Краснодона на Луганщині. 2014 року через незгоду з відділенням частини Луганської області від України він перебрався на підконтрольну Києву територію до міста Сватового. 2021 року Ліхачов поїхав на заробітки до Польщі, 2022-го повернувся до України й був мобілізований до лав ЗСУ.

 

На початку березня 2022 року Сватове було окуповане російськими загарбниками. На окупованій території опинилася і вся родина Максима Ліхачова. Дуже ймовірно, що домогтися зради від Ліхачова окупантом вдалося саме через тиск на сім’ю.

19.06.2024

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