Лідери G7 домовилися надати Україні $50 млрд за рахунок активів Росії.

Технічні деталі угоди обговорюватимуться вже після саміту лідерів G7, який відбудеться 13-14 червня.

Лідери країн «Великої сімки» (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) досягли домовленості щодо надання Україні 50-ти мільярдів доларів у вигляді кредиту, який буде погашено за рахунок прибутку від російських заморожених активів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерело в Єлисейському палаці.

«Ми досягли угоди», – запевнило джерело аґенції. Співрозмовник Bloomberg уточнив, що технічні деталі угоди обговорюватимуться вже після саміту лідерів G7, який відбудеться 13-14 червня. У зв'язку з цим фінальних домовленостей буде досягнуто лише через деякий час.

Як пише Bloomberg, кошти планується виділити Україні до кінця 2024 року. Джерело відзначило, що хоча план передбачає погашення кредиту за рахунок прибутку від російських заморожених активів, G7 необхідно розглянути альтернативні варіанти.

«Якщо з тієї чи іншої причини російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів виявиться недостатньо для фінансування кредиту, тоді нам доведеться подумати про те, як поділити навантаження за кредитом», – сказав співрозмовник аґенції.

Надати Україні $50 млрд під заставу прибутків від російських активів запропонували Сполучені Штати. Після 24 лютого 2022 року Євроунія, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько $300 млрд. При цьому в США зберігається близько $5–6 млрд із цих коштів, тоді як у Європі — $210 млрд. Щороку ці активи можуть приносити $3-5 млрд прибутку, зазначає Bloomberg.