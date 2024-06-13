Лідери G7 домовилися надати Україні $50 млрд за рахунок активів Росії.

Технічні деталі угоди обговорюватимуться вже після саміту лідерів G7, який відбудеться 13-14 червня.

 

 

Лідери країн «Великої сімки» (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) досягли домовленості щодо надання Україні 50-ти мільярдів доларів у вигляді кредиту, який буде погашено за рахунок прибутку від російських заморожених активів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерело в Єлисейському палаці.

 

«Ми досягли угоди», – запевнило джерело аґенції. Співрозмовник Bloomberg уточнив, що технічні деталі угоди обговорюватимуться вже після саміту лідерів G7, який відбудеться 13-14 червня. У зв'язку з цим фінальних домовленостей буде досягнуто лише через деякий час.

 

Як пише Bloomberg, кошти планується виділити Україні до кінця 2024 року. Джерело відзначило, що хоча план передбачає погашення кредиту за рахунок прибутку від російських заморожених активів, G7 необхідно розглянути альтернативні варіанти.

 

«Якщо з тієї чи іншої причини російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів виявиться недостатньо для фінансування кредиту, тоді нам доведеться подумати про те, як поділити навантаження за кредитом», – сказав співрозмовник аґенції.

 

Надати Україні $50 млрд під заставу прибутків від російських активів запропонували Сполучені Штати. Після 24 лютого 2022 року Євроунія, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько $300 млрд. При цьому в США зберігається близько $5–6 млрд із цих коштів, тоді як у Європі — $210 млрд. Щороку ці активи можуть приносити $3-5 млрд прибутку, зазначає Bloomberg.

13.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Празькі таємниці «слуг цісарської казни»
Юлія Ісапчук
Окрім інших, тема війни у романі Лео Перуца «Уночі під кам’яним мостом» також окреслена і під таким кутом зору сприймається у наших реаліях. Прикметно, що перекладачка роману Галина Петросаняк додає присвяту загиблому під Бахмутом колезі.
12.06.24 | | Штука
Зі світом так і не змирився...
Стефанія Андрусяк
Маючи місію розкривати світ мистецтва як форму світогляду, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» у другому поспіль проєкті послідовно знайомить львів'ян із творчістю київських представників андеграунду 1970-х : про одного із них розповідає кураторка залу «Людина протестує».
10.06.24 | | Штука
«Вітер в гаї нагинає...»
Андрій Содомора
Яке життя, така мова: втрачаємо тонші струни того дивовижного інструменту; на граматичному рівні ще розрізняємо минулий і давноминулий, та з мови він уже відходить...
10.06.24 | | Дискурси
Діалоги кармеліток
Віра, жертовність та відданість своїм переконанням навіть у найтемніші часи…Вперше в Україні: Львівська національна опера представить постановку опери Франсіса Пуленка про молоду аристократку, яка, переживаючи складні події Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність.
09.06.24 | | Штука
Криваві пляжі Нормандії
Віталій Портников
Реально велику війну можна зупинити тільки вчасними спільними зусиллями. А для того, щоб запобігти великій війні, треба зупинити локальну війну без зисків для агресора.
09.06.24 | | Дискурси
Випадкова зустріч у метро
Уляна Глинчак
Коли під матрацом знайшла горошину – зрозуміла, чому не могла спати стільки ночей. Кинула її до вазонка, і вона проросла...
09.06.24 | | Дискурси
В оці звукового тайфуну
Людмила БУРДА
Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над  відновленням другої триває… 
08.06.24 | | Штука
“Молитва”: кому і за що?
Олеся Ісаюк
Вчини мене бичем Твоїм — Ударом, вистрілом, набоєм.... ...Твоїм бичем мене вчини, Щоб басаманувати душі...
08.06.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.