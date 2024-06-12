Грузія і Росія готуються відновити дипломатичні відносини з Росією.

Зокрема, відбувається відбір співробітників для грузинського посольства в Москві.

 

 

Керівництво Росії та Грузії працює над відновленням дипломатичних відносин. Про це повідомив грузинський телеканал Mtavari Arkhi з покликом на джерела в грузинському уряді. За інформацією каналу, вже відбувається відбір співробітників для грузинського посольства в Москві. Дипвідносини між країнами були розірвані 2008 року.

 

Проте близькі до правлячої партії «Грузинська мрія» співрозмовники телеканалу заперечують наявність у партії таких планів. Вони називають необґрунтованим поширення інформації про відкриття посольства у Москві. Хоча чільниі представники «Грузинської мрії» неодноразово заявляли, що відновлення дипломатичних відносин з Росією є пріоритетом їхньої політики. 

 

Нагадаємо, що Тбілісі розірвало дипломатичні відносини з Москвою після російського вторгнення в Грузію у серпні 2008 року, у Кремлі це називали операцією «з примусу до миру». Потім Москва визнанла окуповані Південну Осетію та Абхазію як незалежні держави. Попри те, що при владі в Грузії з осені 2012 року перебуває лояльна до Росія партія «Грузинська мрія», країна досі не відновила повноцінного дипломатичного представництва в Москві. Аналогічно й російське посольство досі не функціонує в Тбілісі. З 2009 року Росію в Тбілісі репрезентує Секція інтересів Російської Федерації при амбасаді Швейцарії у Грузії. У Москві ж аналогічним чином відкрито Секцію інтересів Грузії при амбасаді Швейцарії у Російській Федерації.

 

Після нещодавнього ухвалення в Грузії закону про іноаґентів, який західні країни гостро розкритикували, а грузинська опозиція називала «кремлівським», у Тбілісі сильно погіршилися відносини з Вашінґтоном і Брюсселем. Адміністрація американського президента Джо Байдена запровадила візові обмеження щодо низки членів грузинського парламенту та чиновників республіки, причетних до ухвалення закону. Причому це лише перший етап санкцій, вони будуть розширені, якщо у Вашінятоні вважатимуть, що Тбілісі продовжує порушувати демократичні норми. До запровадження санкцій проти влади Грузії готується і Європейська Унія.

12.06.2024

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