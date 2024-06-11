Військовики Південної Кореї відкрили вогонь на кордоні з КНДР.

Попереджувальними пострілами вони зупинили військовослужбовців КНДР, які перетнули кордон.

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли після того, як солдати з КНДР ненадовго перетнули кордон двох Корей. Про це повідомила зранку у вівторок, 11 червня, південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap з покликом на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

Інцидент стався ще в неділю, дев’ятого червня, о 12:30 за місцевим часом. Близько 20 північнокорейських солдатів перетнули демаркаційну смугу в центральній частині демілітаризованої зони, яка розділяє дві Кореї. Південнокорейська сторона оголосила попередження по гучномовцю, відтак її військовики здійснили попереджувальні постріли. Північнокорейські вояки повернулися на свою територію. Після цього жодної «незвичайної активності» з їхнього боку зафіксовано не було, уточнило командування Південної Кореї.

Офіційний речник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї Лі Сон Чжун припускає, що солдати КНДР перетнули демаркаційну смугу ненавмисно. За його словами, зараз демілітаризована зона вкрита травою та кущами, через що важко помітити знак, який означає перетин кордону.

Раніше в адміністрації південнокорейського президента повідомили, що країна відновлює трансляцію через гучномовці, встановлені на кордоні з Північною Кореєю. Таким чином мешканці прикордонних районів КНДР зможуть почути новинні й інші програми, непідконтрольні північнокорейській цензурі. Влада в Сеулі назвала це рішення відповіддю на «сміттєві атаки» КНДР. З кінця травня Північна Корея запустила у бік Південної вже понад тисячу повітряних куль, до яких прив'язані мішки зі сміттям – туалетним папером, пластиковими пляшками, батарейками, деталями взуття та гною.

Пхеньян, своєю чергою, стверджує, що запуск таких куль – це відповідь на попередні акції Південної Кореї, яка також на повітряних кулях надсилала до КНДР листівки зі закликом боротися з режимом Кім Чен Ина, а також доларові банкноти та флешки зі забороненими в КНДР південнокорейськими фільмами та поп-музикою.