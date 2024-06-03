Ізраїль погодився призупинити бої у Ґазі.

Але лише на 42 дні для звільнення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий призупинити бойові дії в Секторі Ґази на 42 дні для звільнення заручників, яких утримують в анклаві. Як повідомила газета The Times of Israel, цю заяву він зробив, коментуючи запропонований президентом США Джо Байденом план щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході під час закритого засідання у комісії Кнесету зі закордонних справ та оборони. Нетаньягу уточнив, що після цього операція відновиться.

«Ізраїль може призупинити бойові дії на 42 дні, щоби повернути заручників. Але ми не можемо припинити війни. Іранці і всі наші вороги дивляться на нас, бажаючи побачити, чи ми не здамося. Поширюється дуже багато хибних новин», — заявив ізраїльський прем’єр.

Напередодні Джо Байден репрезентував триетапний план з припинення вогню в Секторі Ґази та звільнення ізраїльських заручників. У ХАМАСі план зустріли позитивно. У той же час два ультраправі члени ізраїльського уряду — міністр фінансів Бецалель Смотріч і міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір – пригрозили зрезиґнувати з посад і розвалити правлячу коаліцію, якщо кабінет погодиться на угоду.

Сам же Нетаньягу, коментуючи план Байдена, зауважив, що «в ньому є прогалини». «План, представлений Байденом, не був повним. Війна припиниться, щоб повернути заручників, а потім ми проведемо обговорення. Є й інші деталі, які президент США не представив громадськості», — додав ізраїльський прем'єр.