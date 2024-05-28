Росія отримала від Ірану новітні керовані авіабомби.

Їх виявив німецький військовий експерт, аналізуючи знимки з місця падіння іранського дрона на Курщині.

 

 

Росія отримала від Ірана новітні керовані високоточні авіабомби Qaem-5. Про це стверджує військовий експерт німецької газети Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke). Він дійшов такого висновку, проаналізувавши відеозапис з місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, який розбився в Курській області Росії минулими вихідними.

 

Імовірно, дрон планував заатакувати Сумську область України, але не долетів до цілі. Зважаючи на кадри, безпілотник ніс на облавку авіабомби Qaem-5. Про це Рьопке написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

 

За словами німецького експерта, в самому Ірані бомби Qaem-5 поставили на озброєння щойно 2019 року. Раніше не було виявлено фактів застосування російськими збройними силами авіабомб Qaem-5 у війні з Україною. «Їхнє використання свідчить про новий рівень військової співпраці Тегерана та Москви», – зазначив Рьопке.

 

Експерти телерадіокомпанії ВВС підтвердили, що боєприпас на фото і відео справді дуже схожий на Qaem-5 – авіабомбу малого діаметру, яка може встановлюватися на іранські безпілотники Mohajer-6 і Hamaseh. Ця бомба має телевізійне наведення та може оснащуватися різними типами боєголовок. Її заявлена дальність польоту становить до 40 кілометрів.

28.05.2024

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