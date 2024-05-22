У Польщі відновили комісію з розслідування російського і білоруського впливів.

Пів року тому чинна урядова коаліція розпустила таку комісію, створену ще попереднім урядом.

 

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив на засіданні уряду у вівторок, 21 травня, про створення комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі на країну. Про це повідомив телеканал TVN24.

 

«Я видав розпорядження про створення комісії з розслідування російського та білоруського впливів на внутрішню безпеку та інтереси Республіки Польща у 2004–2024 роках», – заявив Туск.

 

Нагадаємо, що аналогічна державна комісія вже існувала в Польщі. Торік її створив уряд під керівництвом національно-консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), яка тоді перебувала при владі. Центристська коаліція Туска після перемоги на осінніх парламентських виборах і формування нового уряду визнала діяльність комісії неконституційною і розпустила її. Критики, зокрема Туск, звинувачували PiS у бажанні використати комісію для переслідування опозиції.

 

Відновлену, фактично аналогічну комісію очолить голова військової контррозвідки генерал Ярослав Строжик (Jarosław Stróżyk). Рішення про чисельність комісії поки що не ухвалено, попередньо визначено, що до неї входитимуть від дев’яти до 13 членів.

 

За словами Туска, членів цієї комісії рекомендуватимуть міністри внутрішніх справ та адміністрації, міністр, який координує спецслужби, міністр національної оборони, міністр культури та національної спадщини, міністр фінансів, міністр закордонних справ, міністр державного майна та міністр, відповідальний за комп’ютеризацію.  

 

«Тут, щоб запобігти знакам запитання та спекуляціям, нам також доведеться вивчити можливий вплив на ЗМІ. Нічого нового, ми добре знаємо, що цей російський і білоруський саботаж у Польщі та Європі стосується питання широкого розуміння соціальної комунікації», – додав голова польського уряду.

 

Туск зазначив, що результатом роботи комісії, «найімовірніше, стануть заяви до прокуратури та висновки, чому розслідування певних справ було зупинено в попередні роки».

 

Водночас Дональд Туск запевнив, що комісія не перетвориться на інструмент переслідування опозиції. «Ми не будемо переслідувати політичних опонентів. Ми хочемо, щоб люди могли на повні груди сказати, що Польща, а особливо польська влада, вільні від тиску чи будь-якого дивного, незрозумілого впливу іноземних служб, зокрема Росії та Білорусі. Ця комісія не має слідчих повноважень. Вона нікого не викликатиме на допит. Це аналіз матеріалів, аналіз документів, які є в розпорядженні всіх спецслужб, прокуратури, аналіз ЗМІ. І ми не можемо вказувати цій комісії, хто винен. Як ви зауважили, мені навіть на думку не спало, що результатом роботи цього комітету буде, наприклад, заборона Ярославу Качинському балотуватися в парламент», – додав він.  

22.05.2024

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