Трампісти не змогли відставити Джонсона з посади спікера.

Джонсону закидали те, що він дозволив Конґресу ухвалити закон про допомогу Україні.

Палата представників Конґресу США ввечері в середу, восьмого травня, швидко й переважною більшістю голосів відхилила спробу конґресменки-республіканки Марджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene) усунути спікера-республіканця Майка Джонсона з його керівної посади. Як подає інформаційна аґенція Reuters, за відхилення заявки пані Ґрін, яка є затятою прихильницею експрезидента Дональда Трампа, проголосували 359 членів палати, підтримали її 43 конґресмени.

«Я вдячний моїм колегам за виявлену довіру, щоб подолати ці хибні зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке було характерним для нинішнього Конґресу», – сказав 52-річний Джонсон після голосування.

Джонсона підтримали навіть конґресмени-демократи, намагаючись уникнути повторення хаосу, який стався в жовтні, коли трампісти скинули з посади його попередника Кевіна Маккарті (Kevin McCarthy).

Марджорі Тейлор Ґрін заявила про намір ініціювати голосування щодо демісії Майка Джонсона ще другого травня. Вона вважає, що чинний спікер палати зрадив консерваторів, дозволивши Конґресу ухвалити закон про допомогу Україні в її оборонній війні з Росією. Праве крило партії, зокрема багато прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, намагаються блокувати цю допомогу.

Нагадаємо, що Майк Джонсон лише після багатомісячних вагань пішов на поступки і дав «зелене світло» на схвалення конґресменами нового багатомільярдного пакета військової допомоги Україні, чим викликав невдоволення серед прихильників жорсткої лінії й адептів Трампа у лавах власної партії. Проте більшість республіканців не підтримали ідеї усунути Джонсона з посади. Варто зазначити, що проти демісії спікера висловився й сам Дональд Трамп, заявивши, що такі дії «не на часі». Тож пані Ґрін фактично діяла всупереч задекларованій волі свого патрона.