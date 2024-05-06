Байден може знятися з президентських вибрів на користь Мішель Обами.

Принаймні такі чутки, за твердженням видання Der Spiegel, ходять у середовищі Демократичної партії США.

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден може знятися з виборів на користь колишньої першої леді Мішель Обами. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. За даними видання, у середовищі американських демократів «ходить чутка про широкий жест» чинного глави Білого дому, який може поступитися перемогою в номінації.

Про таке своє рішення Байден може оголосити на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться в Чикаго в серпні 2024 року. Однією з головних причин такого рішення, за твердженням видання, є вік кандидата, адже дві третини американців вважають Байдена занадто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки. «Ідея жінки-президентки надихає багатьох американців», – зазначає Der Spiegel.

Чутки про те, що Мішель Обама може взяти участь у президентських виборах 2024 року, з'являлися і раніше. Так, у березні телеканал NBC News повідомив, що у демократичних колах непублічно обговорювали можливість заміни Байдена у виборчій кампанії на пані Обаму. При цьому в офісі колишньої першої леді Сполучених Штатів тоді заявляли, що Мішель Обама не висуватиме своєї кандидатури.

Відомий американський політичний оглядач Джон Варолі (John Varoli) вважає, що Мішель Обами має високі шанси перемогти на виборах президента США, якщо Джо Байден зніме свою кандидатуру. «Вона – та, хто б перемогла Трампа, бо за нею стояли б усі виборці Демократичної партії. Крім того, вона сподобалася б усім жінкам, – пояснив він.

На думку Варолі, за пані Обаму також могли б проголосувати афроамериканці та латиноамериканці. «Якщо вона вирішить балотуватися у президенти, вона переможе. І демократи залишаться при владі, хоч би що трапилося», — підсумував політолог.

60-ті президентські вибори в США заплановані на п’яте листопада 2024 року. У серпні-вересні мають відбутися з'їзди головних партій, на яких офіційно буде затверджено кандидатів у президенти. Наразі на посаду глави американської держави претендує чинний президент Джо Байден та попередній глава Білого дому — Дональд Трамп.