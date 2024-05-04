Трамп випереджає Байдена на 10 відсотків.

Такими є результати свіжої соціології.

Чинний голова Білого дому і кандидат у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Джо Байден поступається республіканському кандидату Дональду Трампу десятьма відсотковими пунктами за рівнем підтримки виборців. Такими є результати опитування громадської думки, проведеної американською демоскопічною компанією Rasmussen Reports. Експрезидента США підтримують наразі 46% американців, чинного президента – лише 36%, а незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого – 9%.

Телефонне й онлайн-опитування проводили з 29 квітня до першого травня. У ньому взяли участь 1,2 тис. осіб. Статистична похибка становить 3 відсотки.

Таким чином Трамп збільшив відрив від свого суперника на чотири відсоткові пункти порівняно з опитуванням, яке проводилося місяцем раніше. І це незважаючи на кримінальний судовий процес, який розпочався проти експрезидента. На початку квітня за кандидата-республіканця були готові проголосувати 44%, за демократа – 38%, за Кеннеді-молодшого – 10%.

Джо Байден і Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у виборах президента. Саме всенародне голосування за керівника американської держави відбудеться п’ятого листопада цього року.