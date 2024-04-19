Чоловік підпалив себе біля будівлі суду, де слухають справу Трампа.

З’ясувалося, що цей чоловік є прихильником конспірологічних теорій.

У Нью-Йорку в п’ятницю, 19 квітня, неподалік будівлі суду, де йдуть слухання у справі проти експрезидента США Дональда Трампа, чоловік вчинив спробу самоспалення. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Інцидент стався у парку Колт-Понд через дорогу від будівлі суду. Полум'я швидко загасили за допомогою вогнегасників, після чого потерпілого забрали на ношах до карети швидкої допомоги. «Постраждалий перебуває у критичному стані, але він живий і йому надається медична допомога», — повідомила комісарка пожежної служби Нью-Йорка Лаура Кавана (Laura Kavanagh).

Reuters зазначає, що в цьому парку часто збиралися прихильники Трампа, які протестують проти його судового переслідування, а також працівники ЗМІ, які висвітлюють справу експрезидента.

Свідки інциденту стверджують, що перш ніж підпалити себе, чоловік розкидав біля суду листівки з антиурядовими теоріями змови та критикою Нью-Йоркського університету. На зв'язок з процесом Трампа наразі нічого не вказує.

«Зараз ми називаємо його теоретиком конспірології, і ми виходимо з цього», – заявив на пресконференції заступник комісара поліції Нью-Йорка Таррік Шеппард (Tarrik Sheppard).

У рамках згаданого судового розгляду, який у ЗМІ часто називають «справою Стормі Деніелс», Трампу ставлять у провину фальшування документів. У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що в 2006 році Трамп перебував у стосунках з порноакторкою Стормі Деніелс (Stormy Daniels), а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Причому гроші були взяті з передвиборчого фонду Трампа. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було.