У Польщі затримано підозрюваного у підготовці замаху на Зеленського.

Зокрема, він збирав дані про летовище в Ряшеві, яким часто користувався президент України.

У Польщі затримано громадянина цієї країни, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомило Polskie Radio24. За даними прокуратури, підозрюваний Павел К. збирав для російської військової розвідки інформацію про летовище у польському місті Ряшеві. Як стверджується, ця інформація, окрім іншого, мала допомогти у підготовці замаху на життя президента України Володимира Зеленського.

«У його завдання входили збір і передача військовій розвідці Російської Федерації інформації про безпеку аеропорту Ряшів-Ясьонка. Це також мало допомогти російським спецслужбам спланувати евентуальний замах на життя керівника іноземної держави — президента України Володимира Зеленського», — повідомляє Генеральна прокуратура Польщі.

Павла К. було затримано 17 квітня. Стверджується, що матеріали та докази у цій справі було передано польській стороні Генеральною прокуратурою України. Обидві сторони наголосили на плідній співпраці між польськими та українськими спецслужбами та правоохоронними органами у цій справі.

Рішення про арешт підозрюваного ухвалив у четвер, 18 квітня, суд у Варшаві. Йому висунуто звинувачення у «готовності діяти на користь іноземної розвідки проти Польщі». Відповідна стаття кримінального кодексу РП передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. Будь-які інші подробиці про справу поки що не відомі.