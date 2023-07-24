Праві перемогли на виборах в Іспанії, але не здобули більшості.

Країну очікують важкі коаліційні перемовини, а можливо, й нові вибори.

 

 

Опозиційна консервативна Народна партія (НП) визнана лідером позачергових парламентських виборів у Іспанії. Про це повідомила газета El Mundo. За результатами підрахунку майже 100% виборчих бюлетенів консерватори набирають 136 місць із 350 у парламенті (на 47 більше, ніж у парламенті попереднього скликання). Їхні потенційні союзники з ультраправої партії Vox здобули 33 мандати (на 19 менше, ніж раніше).

Оскільки більшість у парламенті потребує 176 місць, то без залучення інших партій праві не зможуть отримати контроль над законодавчим органом. Проте лідер Народної партії Альберто Фейхоо (Alberto Feijóo) вже оголосив про початок коаліційних перемовин і закликає дати йому мандат на формування уряду як лідерові партії-переможниці.

 

При цьому умовірний варіант, за якого ліві, які нині перебувають при владі, зможуть знову сформувати уряд. На виборах Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єра Педро Санчеса здобула 122 мандати. Її коаліційний партнер партія Sumar може розраховувати на 31 місце. Тож їм доведеться домовлятися про коаліцію з партіями, які відчутно відрізняються від них за ідеологією. Іспанські ЗМІ називають такий тип евентуальної коаліції «урядом Франкенштайна».

 

Тож у будь-якому разі на країну очікують важкі коаліційні переговори, результат яких передбачити поки що неможливо. Парламент нового скликання збереться у серпні. Далі, якщо за два місяці ніхто не зможе сформувати коаліцію, на Іспанію очікують повторні вибори.

 

Нагадаємо, що позачергові вибори парламенту було оголошено в Іспанії після того, як правляча Іспанська соціалістична робітнича партія продемонструвала вкрай погані результати на виборах місцевих органів влади у травні цього року.

24.07.2023

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