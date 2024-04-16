Ізраїль визначився з іранськими цілями для удару відплати.

Нетаньягу заявив, що країна відповість на атаку Ірану «з розумом, а не інтуїтивно».

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) вирішила, як відповість на удар Ірану. Про це повідомила газета The Jerusalem Post з посиланням на джерела в ізраїльській армії. Проте ще не вирішено, коли саме буде завдано удар відплати.

 

«Це рішення демонструє рішучість керівництва завдати удару у відповідь, хоча Ізраїль прагне пом'якшити атаку, щоб уникнути переростання протистояння в реґіональну війну», – зазначає видання.

 

За даними газети, варіанти відповіді варіюються від завдання ударів по іранських ядерних об'єктах до ударів по базах і майданчиках запуску безпілотників та балістичних ракет. Також розглядаються санкції проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) та кібератака.

 

Ізраїльський прем'єрміністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна відповість на атаку Ірану «з розумом, а не інтуїтивно». «Хай вони перебувають у стані стресу, так само як вони змусили нас відчувати стрес», — вважає він.

 

В іранському МЗС, своєю чергою, попередили, що Тегеран у разі атаки Ізраїлю «завдасть контрудару протягом кількох секунд».

 

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран випустив по ізраїльській території близько 120 балістичних ракет, 170 безпілотників і 30 крилатих ракет. Атака Тегерана стала відповіддю на удар Ізраїлю по іранському консульству в Дамаску першого квітня.

16.04.2024

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