На Франківщині попрощалися з комбатом Дмитром Коцюбайлом – легендарним "Да Вінчі".

 

У селі Бовшів на Прикарпатті попрощалися із Героєм України, командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом. 27-річний військовий загинув у вівторок, 7 березня, у боях під Бахмутом. Тіло комбата привезли у село, де він навчався у школі, для прощання, поховають Дмитра Коцюбайла 10 березня у Києві.

 

 

Мешканці села Бовшів та всіх сусідніх сіл зустрічали тіло комбата «Вовків Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла навколішки. 

 

Як повідомили рідні військового, похорон командира «Вовків Да Вінчі» відбудеться у п’ятницю, 10 березня, у Києві.

 

О 12:00 розпочнеться прощання у Михайлівському соборі, о 13:15 – на майдані Незалежності.

 

 

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у Задністрянську, невеличкому селі поруч із селом Борщів у Галицькому району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.

 

У 2014 році командував взводом добровольців, у 2015-му став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піски Донецької області. Після одужання і 3 місяців реабілітації повернувся на фронт. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

 

 

Від початку повномасштабної війни очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-ї окремої механізованої бригади.

 

1 грудня 2021 року Президент України присвоїв Дмитрові Коцюбайлу звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Як зазначено в указі Президента, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

 

 

09.03.2023

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