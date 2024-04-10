З Фрідмана і Авена зняли європейські санкції.

Відповідне рішення ухвалив Суд ЄУ, визнавши «недостатньо обґрунтованими» причини включення їх до списків санкцій.

Європейський суд загальної юрисдикції, що в Люксембургу, ухвалив виключити російських бізнесменів, співзасновників і мажоритарних акціонерів концерну «Альфа-Груп» Петра Авена та Михайла Фрідмана з персональних списків санкцій Європейської Унії. Про це йдеться у пресрелізі суду, опублікованого на його офіційній сторінці

«Суд задовольняє прохання Петра Авена та Михайла Фрідмана й анулює для обох як початкові акти, так і акти, що зберігають списки обмежувальних заходів у період з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року», – йдеться у пресрелізі суду.

В обґрунтувальному висновку Суду ЄУ зазначається, що жодна з причин, викладених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою і що включення до списків санкцій Фрідмана та Авена не було виправданим. Водночас суд не виключив, що Рада ЄУ може мати підстави виходити з наявності певної близькості між Петром Авеном і Михайлом Фрідманом з одного боку та Володимиром Путіним та його оточенням – з іншого. Однак ці підстави «не доводять, що Фрідман та Авен підтримували дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму та дестабілізацію в Україні, або що вони отримали вигоду від відповідальних за це осіб».

Суд наголошує, що сторони можуть подати апеляцію на його рішення.

Нагадаємо, що Авен та Фрідман перебували під санкціями Євроунії з 28 лютого 2022 року. Мінфін США ввів проти них санкції у середині серпня 2023 року.