Генсек НАТО пропонує створити фонд для допомоги Києву на $100 млрд.

Перші обговорення ідеї такого фонду можуть відбутися вже на початку квітня.

 

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступає за створення фонд внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів у рамках фінансування постачання Україні озброєнь. Як повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg, з такою пропозицією він має намір виступити на саміті Альянсу у Вашингтоні у червні. Ця пропозиція вимагатиме схвалення всіх 32 членів НАТО.

 

За словами джерел аґенції, знайомих з ходом обговорення цього питання, союзники з НАТО все ще обговорюють пропозицію Столтенберґа та механізми розрахунку. Наприклад, перед ними постає питання, чи слід враховувати двосторонню допомогу Україні у цій сумі.

 

Перші обговорення ідеї такого фонду можуть відбутися вже на початку квітня, коли міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться у Брюсселі для святкування 75-річчя Альянсу. Також обговорюватиметься сценарій, за якого НАТО могло б взяти на себе керівництво контактною групою з оборони України, яка координує постачання зброї в Україну приблизно з 50 країн і яку зараз очолюють США. Експерти Bloomberg вважають, що такий крок міг би захистити НАТО від будь-яких політичних потрясінь, пов'язаних із майбутніми виборами президента США.

 

Перспектива повернення в Білий дім експрезидента Дональда Трампа викликала суперечки щодо ролі США у трансатлантичній безпеці — європейські чиновники побоюються відкликання американської допомоги Києву. Трамп неодноразово виступав, зокрема, проти допомоги на $60 млрд, яка вже півроку гальмується в Конґресі.

02.04.2024

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