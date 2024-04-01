Стало відомо, що навіть Іран попереджав Кремль про загрозу теракту.

Щоправда, Москва офіційно заперечує про застереження Тегерана.

 

 

Тегеран попереджав Москву про можливість масштабної «терористичної операції» на російській території ще за кілька тижнів до нападу на підмосковний концертний зал Crocus City Hall, який став одним із найбільших терактів у Росії за минулі 20 років. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три джерела.

 

«За кілька днів до нападу Тегеран передав Москві інформацію про можливий великий теракт у Росії. Інформація була здобута внаслідок допитів затриманих, причетних до організації вибухів в Ірані», – цитує Reuters одного зі своїх співрозмовників. Очевидно, йдеться про причетних до теракту, скоєного в Ірані третього січня цього року. Його жертвами стали десятки учасників траурної церемонії в річницю загибелі генерала Кассема Сулеймані. Відповідальність за вибух, як і за напад на Crocus City Hall, взяв на себе афганський підрозділ терористичної організації «Ісламська держава» –  «Вілаят Хорасан».

 

Російська влада при цьому офіційно не коментує версію про причетність «Ісламської держави» до теракту і виступає з твердженнями, що до нього причетна Україна. А речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про евентуальні попередження Ірану.

 

Одне з джерел Reuters зазначило, що інформація, передана Іраном, не містила вказівок про можливу мету нападу. У той же час, іранська влада попередила Росію, що деякі ймовірні учасники угруповання «Вілаят Хорасан» вирушили до цієї країни, можливо, з метою вчинення терактів.

01.04.2024

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