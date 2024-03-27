Командувача Єврокорпусу звільнено з посади та відкликано до Польщі.

Щодо генерала Ярослава Громадзінського порушено розслідування в справі шпигунства.

Варшава відкликає на батьківщину генерал-лейтенанта Ярослава Ґромадзінського (Jarosław Gromadziński) – польського командувача Єврокорпусу – у зв'язку з розслідуванням справи про шпигунство. Про це у середу, 27 березня, повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву Міністерства національної оборони Польщі.

«Служба військової контррозвідки розпочала розслідування щодо генерал-лейтенанта Ярослава Ґромадзінського у зв'язку з отриманням нової інформації про офіцера. Через це було ухвалене рішення про звільнення генерал-лейтенанта Ґромадзінського з посади командувача Єврокорпусу та його негайного повернення до країни», – йдеться у заяві речника Міністерства національної оборони Польщі Януша Сеймея (Janusz Sejmej).

«Щоб забезпечити безперервність командування Єврокорпусу, на посаду генерала Ярослава Ґромадзинського буде негайно призначено іншого офіцера», – повідомили в Єврокорпусі.

Ярослав Громадзінський вступив на посаду командувача Єврокорпусу – об'єднаного європейського угрупування військ зі штабом командування в Страсбурзі – менше року тому, 29 червня 2023 року. Єврокорпус був створений 1992 року Францією та Німеччиною. Пізніше до організації вступили Бельгія, Іспанія та Люксембург, а 2022 року і Польща. Статус так званих асоційованих членів мають також Греція, Італія, Румунія, Австрія і Туреччина, яка не є членом ЄУ.

Штаб Єврокорпусу в Страсбурзі відповідає за відправку союзних військ для участі у кризових, гуманітарних, рятувальних та миротворчих операціях під егідою Євроунії чи НАТО. Командування Єврокорпусом здійснюється на ротаційній основі. На службі в Єврокорпусі перебувають до 60 тисяч військовиків.